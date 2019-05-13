Çorum'un Kargı ilçesindeki yangın

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çal köyünde dün gece saatlerinde çıkan yangında 8 ev, bir ahır ve bir deponun kullanılamaz hale geldiğini, bölgedeki soğutma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Çiftçi, "Hasar tespit çalışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı, AFAD Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başvuracağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin kısa süre giderilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Bu arada yangında zarar gören evlerden ikisinin sürekli kullanıldığı, diğer evlerdeki oturanların İstanbul'da yaşadıkları ve sadece yaz mevsiminde köye gelince kullandıkları belirtildi. Mağdur iki ailenin, köydeki diğer evlerde yakınları tarafından misafir edildiği öğrenildi.

İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Çal köyündeki bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçramış, Çorum'un yanı sıra Sinop ve Kastamonu'dan gelen itfaiye ve arazözlerle müdahale edilen alevler güçlükle kontrol altına alınmıştı.

