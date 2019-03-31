HABER

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Abdulkadir Şahiner kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Abdulkadir Şahiner kazandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Abdulkadir Şahiner kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulkadir Şahiner 8 bin 426, AK Parti adayı İlyas Özkan 8 bin 277, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu bin 893 oy aldı.

-Şahiner'in öz geçmişi

Abdulkadir Şahiner, 1967 yılında Sungurlu'da doğdu. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulu'nda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesi'nde tamamladı.

30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Şahiner, MHP'den ihraç edilmesininin ardından İYİ Parti'ye geçti. Şahiner, evli ve 2 çocuk babasıdır.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Seçim kana bulandı: 9 ölü, 101 yaralıSeçim kana bulandı: 9 ölü, 101 yaralı
Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı (2)Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.