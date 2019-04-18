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Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

ÇORUM’da tek kadın halk otobüs şoförü 2 çocuk annesi Aynur Tükenmez (36), göreve başladı.

Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü göreve başladı

Yusuf ÇINAR Erkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da tek kadın halk otobüs şoförü 2 çocuk annesi Aynur Tükenmez (36), göreve başladı.
Çorum'da yaşayan Aynur Tükenmez, belediyeye bağlı Otobüs A.Ş.'de 1 ay önce göreve başladı. Kentin tek halk otobüsü şoförü olan Tükenmez, vatandaşları taşıyor. Buhara- Mimar Sinan Mahallesi hattında çalışan Tükenmez'i direksiyon başında görenler, şaşkınlık yaşıyor.
Daha önce bir firmada uzun yol şoförlüğü yaptığını anlatan Aynur Tükenmez, "5 yıldır direksiyon başındayım. Bugüne kadar olumsuz hiçbir tepki almadım. Aldığım tepkilerin hepsi, olumlu tepkilerdi. 1 aydır Çorum'da çalışıyorum. Beni direksiyonda gören bazı yolcular ister istemez şaşırıyorlar. Hatta, geçen gün ilginç bir de olay yaşadım. Yanımdan aracıyla geçen bir sürücü bana bakarken otobüsümün dikiz aynasına zarar verdi. Zaman zaman böyle durumlar oluyor" dedi.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de "Çorum ulaşımında güzel şeyler oluyor. Bir kadın şoförümüzün olması bizi ve yolcularımızı mutlu ediyor. İnşallah kadın şoför sayımızda artış olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü göreve başladıÇorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü göreve başladıÇorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü göreve başladıÇorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü göreve başladı

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