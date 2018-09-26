Cosby’e Hapis Cezası

1980’lerin meşhur aile komedisi Cosby Show’un başrolündeki isim Bill Cosby Andrea Constand adlı kadına ilaç vermek ve onu cinsel olarak taciz etmekten 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Buna göre en az 3 yıl hapis yatmasının ardından Cosby’nin şartlı tahliyesinin önü açılacak. Cinsel tacizle ilgili suçlamalarda suçlular şartlı tahliye kapsamında devlet gözetiminde toplum hizmetine yönlendirilebiliyor.
81 yaşındaki Cosby mahkeme salonunda kelepçelenerek cezasını çekmek üzere hapisaneye gönderildi. Cosby, cinsel tacize karşı ortaya çıkan #MeToo (Ben de) döneminde cezaevine gönderilen ilk ünlü isim oldu.
Bir dönemin ırk bariyerlerini yıkan televizyon yıldızı Cosby, karar açıklanmadan önce konuşmayı reddetti. Cosby’nin 54 yaşındaki eşi Camille duruşmayı izlemedi. Suçlamaların sahibi Andrea Costand kararı gülümseyerek karşıladı.
Avukatları Cosby’nin kararı temyize götürürken kefaletle serbest bırakılmasını istedi. Ancak hakim Cosby’nin toplum için tehlike arz edebileceğini söyleyerek derhal demir parmaklıklar ardına gönderilmesini istedi.
Cosby ayrıca 25 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
Cosby’yi 60 kadar kadın kendilerini ilaçla uyutmak ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.
İki gün süren mahkemenin ardından çıkan kararda hakim Cosby’yi ‘‘cinsel olarak tehlikeli’’ olarak niteledi.
Bu nitelemeye göre Cosby hayatının sonuna kadar her ay cinsel suçlulara verilen terapi seanslarına katılacak ve komşularıyla yaşadığı bölgedeki okullara ‘‘bu bölgde cinsel saldırı suçlusu yaşamaktadır’’ notu gönderilecek.
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum