Cosby’e Hapis Cezası

1980’lerin meşhur aile komedisi Cosby Show’un başrolündeki isim Bill Cosby Andrea Constand adlı kadına ilaç vermek ve onu cinsel olarak taciz etmekten 3 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Buna göre en az 3 yıl hapis yatmasının ardından Cosby’nin şartlı tahliyesinin önü açılacak. Cinsel tacizle ilgili suçlamalarda suçlular şartlı tahliye kapsamında devlet gözetiminde toplum hizmetine yönlendirilebiliyor.

81 yaşındaki Cosby mahkeme salonunda kelepçelenerek cezasını çekmek üzere hapisaneye gönderildi. Cosby, cinsel tacize karşı ortaya çıkan #MeToo (Ben de) döneminde cezaevine gönderilen ilk ünlü isim oldu.

Bir dönemin ırk bariyerlerini yıkan televizyon yıldızı Cosby, karar açıklanmadan önce konuşmayı reddetti. Cosby’nin 54 yaşındaki eşi Camille duruşmayı izlemedi. Suçlamaların sahibi Andrea Costand kararı gülümseyerek karşıladı.

Avukatları Cosby’nin kararı temyize götürürken kefaletle serbest bırakılmasını istedi. Ancak hakim Cosby’nin toplum için tehlike arz edebileceğini söyleyerek derhal demir parmaklıklar ardına gönderilmesini istedi.