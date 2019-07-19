Cosimo Vinci’den mücevher tasarımı eğitim alan Türk tasarımcılar, sertifikalarını aldı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından İtalyan mücevher tasarımcısı Cosimo Vinci eğitmenliğinde 7 ay boyunca gerçekleştirilen mücevher tasarımı eğitimlerine katılanlara, sertifikaları takdim edildi.

Dünyaca ünlü moda markaları Versace ve Dolce & Gabbana’nın mücevher tasarımcısı İtalyan Cosimo Vinci tarafından Ocak - Temmuz ayları arasında TİM’in Dış Ticaret Kompleksi’nde verilen mücevher tasarımı eğitimleri tamamlandı.

Eğitimlere katılan 20 kursiyere sertifikaları Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Bogus Sıradağ ile Hamza Kaya ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Danışmanı Oğuz Özdemir ile ünlü tasarımcı Cosimo Vinci’nin katılımıyla düzenlenen törenle takdim edildi.

Toplam 7 ay süren eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 20 tasarımcının 12’si bireysel ve 7’si mücevher markalarında faaliyet gösterirken biri ise Kuyumculuk Meslek Lisesi’nde okuyor. “Tasarım gücü ile Türkiye, dünya çapında bir marka sahibi olabilir”

Tasarım eğitimlerini değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bogus Sıradağ, Türk mücevher sektörünün sahip olduğu üretim gücü ve kaliteli işçilik vasıflarına tasarımı ekleyerek dünya çapında bir marka sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.

“Amacımız katma değeri yüksek ürünler yapmak”

Türkiye’de üretim gücünün iyi olduğunu fakat tasarım konusunda zayıf kalındığını belirten Sıradağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tasarıma bakış açımız ve anlayışımız biraz zayıf. Bunu geliştirmek için her türlü çaba içerisindeyiz. Amacımız; üretim gücüyle tasarım gücünü birleştirerek, katma değerli ürünler yapıp, sektörümüzü dünyada çok iyi yerlere getirmektir. İhracatımızı artırarak dünyadaki rakiplerimizden açık ara önde gitmek istiyoruz. Mücevher İhracatçıları Birliği ’de bu konuda her türlü desteği sağlıyor” dedi. “Tasarımlar seri üretime geçecek”

Tasarımcıların eğitim sürecinde katma değeri yüksek tasarımlar yaptıklarını ifade eden Sıradağ, “Kursiyerler fotoğraf gibi boyama yapma aşamasına kadar geldi. Tasarım alanıyla ilgili çok ince teknikler öğrendiler. Kursumuzun ikinci aşaması da olacak. Bu ikinci aşamada bir tema üzerinden gidilecek. Kursiyerlerimiz kursun ikinci aşamasını aldıktan sonra katma değeri yüksek ürünler tasarlayacaklardır. Tasarımcılarımızın yaptıkları tasarımlar çalıştıkları firmalar tarafından da

değerlendirilecektir. Yapılan tasarımlar arasından seri üretime geçilenler de olacaktır. Serbest çalışan tasarımcılar için ise yaptıkları tasarımlar iş imkânı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.