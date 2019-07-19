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Cosimo Vinci’den mücevher tasarımı eğitim alan Türk tasarımcılar, sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından İtalyan mücevher tasarımcısı Cosimo Vinci eğitmenliğinde 7 ay boyunca gerçekleştirilen mücevher tasarımı eğitimlerine katılanlara, sertifikaları takdim edildi.Dünyaca ünlü moda markaları Versace ve Dolce & Gabbana’nın mücevher tasarımcısı İtalyan Cosimo Vinci tarafından Ocak - Temmuz ayları arasında TİM’in Dış Ticaret Kompleksi’nde verilen mücevher tasarımı eğitimleri tamamlandı.Eğitimlere katılan 20 kursiyere sertifikaları Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Bogus Sıradağ ile Hamza Kaya ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Danışmanı Oğuz Özdemir ile ünlü tasarımcı Cosimo Vinci’nin katılımıyla düzenlenen törenle takdim edildi.Toplam 7 ay süren eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 20 tasarımcının 12’si bireysel ve 7’si mücevher markalarında faaliyet gösterirken biri ise Kuyumculuk Meslek Lisesi’nde okuyor.“Tasarım gücü ile Türkiye, dünya çapında bir marka sahibi olabilir”Tasarım eğitimlerini değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bogus Sıradağ, Türk mücevher sektörünün sahip olduğu üretim gücü ve kaliteli işçilik vasıflarına tasarımı ekleyerek dünya çapında bir marka sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.“Amacımız katma değeri yüksek ürünler yapmak”Türkiye’de üretim gücünün iyi olduğunu fakat tasarım konusunda zayıf kalındığını belirten Sıradağ, sözlerini şöyle sürdürdü:“Tasarıma bakış açımız ve anlayışımız biraz zayıf.

Cosimo Vinci’den mücevher tasarımı eğitim alan Türk tasarımcılar, sertifikalarını aldı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından İtalyan mücevher tasarımcısı Cosimo Vinci eğitmenliğinde 7 ay boyunca gerçekleştirilen mücevher tasarımı eğitimlerine katılanlara, sertifikaları takdim edildi.
Dünyaca ünlü moda markaları Versace ve Dolce & Gabbana’nın mücevher tasarımcısı İtalyan Cosimo Vinci tarafından Ocak - Temmuz ayları arasında TİM’in Dış Ticaret Kompleksi’nde verilen mücevher tasarımı eğitimleri tamamlandı.
Eğitimlere katılan 20 kursiyere sertifikaları Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Bogus Sıradağ ile Hamza Kaya ve Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Danışmanı Oğuz Özdemir ile ünlü tasarımcı Cosimo Vinci’nin katılımıyla düzenlenen törenle takdim edildi.
Toplam 7 ay süren eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 20 tasarımcının 12’si bireysel ve 7’si mücevher markalarında faaliyet gösterirken biri ise Kuyumculuk Meslek Lisesi’nde okuyor.

“Tasarım gücü ile Türkiye, dünya çapında bir marka sahibi olabilir”
Tasarım eğitimlerini değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bogus Sıradağ, Türk mücevher sektörünün sahip olduğu üretim gücü ve kaliteli işçilik vasıflarına tasarımı ekleyerek dünya çapında bir marka sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.

“Amacımız katma değeri yüksek ürünler yapmak”
Türkiye’de üretim gücünün iyi olduğunu fakat tasarım konusunda zayıf kalındığını belirten Sıradağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tasarıma bakış açımız ve anlayışımız biraz zayıf. Bunu geliştirmek için her türlü çaba içerisindeyiz. Amacımız; üretim gücüyle tasarım gücünü birleştirerek, katma değerli ürünler yapıp, sektörümüzü dünyada çok iyi yerlere getirmektir. İhracatımızı artırarak dünyadaki rakiplerimizden açık ara önde gitmek istiyoruz. Mücevher İhracatçıları Birliği ’de bu konuda her türlü desteği sağlıyor” dedi.

“Tasarımlar seri üretime geçecek”
Tasarımcıların eğitim sürecinde katma değeri yüksek tasarımlar yaptıklarını ifade eden Sıradağ, “Kursiyerler fotoğraf gibi boyama yapma aşamasına kadar geldi. Tasarım alanıyla ilgili çok ince teknikler öğrendiler. Kursumuzun ikinci aşaması da olacak. Bu ikinci aşamada bir tema üzerinden gidilecek. Kursiyerlerimiz kursun ikinci aşamasını aldıktan sonra katma değeri yüksek ürünler tasarlayacaklardır. Tasarımcılarımızın yaptıkları tasarımlar çalıştıkları firmalar tarafından da
değerlendirilecektir. Yapılan tasarımlar arasından seri üretime geçilenler de olacaktır. Serbest çalışan tasarımcılar için ise yaptıkları tasarımlar iş imkânı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Türkler tasarım konusunda çok yetenekli”
Dünyanın birçok ülkesinde eğitim verdiğini ve Türk tasarımcıların oldukça yetenekli olduğunu ifade eden İtalyan Tasarımcı Cosimo Vinci, şunları söyledi:
“Tasarım açısından İtalya, Fransa ve Türkiye, Akdeniz ülkeleri içerisinde en çok öne çıkan ülkeler olarak dikkatimi çekiyor. Türkler ve İtalyanlar tasarım açısından çok benzerlik taşıyor. Türkler kendi değerleri ve hayal güçleri tasarımlarına da taşıyor. Türk tasarımcılarının değişime açık olduğunu görüyorum ve bu beni çok heyecanlandırıyor.”
Eğitim alan tasarımcıların oldukça yetenekli olduğunu da belirten Vinci, “Eğitim alan tasarımcıların, çoğu tasarım alanında deneyimli ve eğitimlilerdi. Bu konuda yeni teknikler açısından kendilerini geliştirdiler. Bu süreçte çok iyi bir ilerleme kaydettiler. Hem Türkiye pazarında hem de uluslararası pazarda hizmet verecek duruma geldiler” dedi.

Cosimo Vinci’den mücevher tasarımı eğitim alan Türk tasarımcılar, sertifikalarını aldı

Cosimo Vinci’den mücevher tasarımı eğitim alan Türk tasarımcılar, sertifikalarını aldı

Cosimo Vinci’den mücevher tasarımı eğitim alan Türk tasarımcılar, sertifikalarını aldı

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