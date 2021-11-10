Coşkun Aral'dan tartışma yaratacak eleştiri: Reha Muhtar haberciliği aşağıya çekti!

Simge Fıstıkoğlu’nun Youtube kanalında yayınlanan programı “Hayat Okulu”na bu hafta, Coşkun Aral konuk oldu. Polis muhabiri olarak gazetecilik mesleğine başlayıp, binlerce kilometre yol kat eden, dünyanın en ücra köşelerini, bilinmeyen yaşamları görüntüleyen, savaşların acımasız yüzünü fotoğraflayan Coşkun Aral, kendi macerasını Simge Fıstıkoğlu’na anlattı.

MESLEĞİ UĞRUNA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Mesleği uğruna bir çok sağlık sıkıntısı yaşadığını anlatan Aral, çocukluk anılarından ölümle burun buruna geldiği anlara, açlıktan böcek yemek zorunda kalmasına, Savaş Ay ile birlikte donma hikayelerine pek çok bilinmeyenini anlattı.

"YARIN KURŞUNA DİZECEĞİZ, SENİN EVİNDE KALSIN, FOTOĞRAFINI ÇEKERSİN"

Savaş bölgelerinde yaşanan acımasızlığı fotoğraflarıyla gözler önüne seren usta isim, hafızasına kazınan bir olayı da isim vermeden anlattı. Aral, Güney Lübnan’dayken kendisiyle iletişime geçen kişilerin, 'Yarın bu adamı kurşuna dizeceğiz, senin kaldığın evde kalsın. Yarın da fotoğrafını çek" dediklerini söyledi.

SAMİMİ İTİRAF: TANIK OLDUKLARIM NEDENİYLE AĞLADIĞIM ÇOK OLDU

Mesleği nedeniyle ortasında kaldığı acımasız dünyanın duyulmamış anılara dönüştüğünü anlatan Aral, başından geçen olayların kendisini nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

“Tanık olduğum şiddet nedeniyle ağladığım çok oldu. Bu anları çok sık yaşadım, hak vermiyorum, anlıyorum” dedi.

Coşkun Aral, konuk olduğu programda, Türkiye'nin en ünlü isimleri arasında yer alan Reha Muhtar ile ilgili de tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

"O DÖNEM KENDİNİ SAVUNDU, ŞİMDİ SERVET SAHİBİ OLDU"

“Dünyada yer çekimi olduğu sürece bir şeyi aşağı çekmek çok kolay” diyen Coşkun Aral, NTV'de çalışırken haber sunması teklif edilince ilk tepkisinin istifa etmek olduğunu söyleyerek Reha Muhtar'ı eleştirme nedenini anlattı.

“Anchormanlık ayrı bir meslek" diyen Aral, "haberi aşağı çekti" dediği Reha Muhtar'la ilgili şunları söyledi:

“Reha Muhtar çok iyi bir muhabirken haber sunucusu olup, toplumumuzun ne yazık ki çocuksu öğelerini kabartan, ana ilgi odağı yapan bir haber sunuculuğu başlattı. Reha Muhtar’a ilk tepki gösterenlerden biriyim, sen show programı yap dedim. O dönemde Reha kendini savundu, şimdi yalı sahibi oldu, servet sahibi oldu.”



