HABER

Coşkun Göğen: Festivali ağlayacak kadar özledim

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne davet edilmediğini belirten sinema sanatçısı Coşkun Göğen (72), "Festivali ağlayacak kadar özledim.

Coşkun Göğen: Festivali ağlayacak kadar özledim

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne davet edilmediğini belirten sinema sanatçısı Coşkun Göğen (72), "Festivali ağlayacak kadar özledim. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivallerde bir araya gelebiliyoruz. Boynu bükük kaldık" dedi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen, Uluslararası Antalya Film Festivali'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Festivale 22 yıl emek verdiğini anlatan Göğen, geçen yıllarda festivalin en başta davet edilen konuklarından biri olduğunu ve sanatçıları karşılama ve uğurlama gibi en yorucu işi kendisinin severek yaptığını söyledi.
'FESTİVALİN İSMİNİ BİLMİYORUM'
1988 yılından bu yana Antalya'da yaşadığını ve kente olan vefa borcunu yarım asrı geçen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne hizmet ederek ödemeye çalıştığını anlatan Coşkun Göğen, festivalin ilk gününde korteje çıktıklarını ve kortejin aranan ismi olduğunu söyledi. Zamanla işin içine politik nedenlerin girdiğini savunan Göğen, "Festival galiba bugün başlıyormuş. Festival var ama ben ismini bilmiyorum. Altın Portakal Film Festivali olmadığını biliyorum" dedi.
'AĞLAYACAK KADAR ÖZLEDİM'
Emektar oyuncu, festivale davet edilmediği için rahatsız olduğunu ve üzüldüğünü söyledi. Coşkun Göğen, festivale katılmayı çok istediğini belirtti. Yeşilçam oyuncuları olmadan kortejin sönük geçeceğini, son birkaç yıldır da böyle geçtiğini savunan Göğen, "Çok özledim. Çok üzgünüm. Şahsi kırgınlığım yok. Antalya'yı seviyorum. Annemin, babamın ve kızımın mezarları burada. Ağlayacak kadar özledim. O kadar insanı bir arada görüyorsunuz. İnsanlarla ya mezarlıkta ya da festivalde bulaşabiliyoruz. Boynu bükük kaldık" diye konuştu.
Coşkun Göğen, davet edilse dahi Yeşilçam'dan diğer sanatçılar davet edilmediği takdirde festivale gitmeyeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Coşkun Göğen: Festivali ağlayacak kadar özledimCoşkun Göğen: Festivali ağlayacak kadar özledimCoşkun Göğen: Festivali ağlayacak kadar özledimCoşkun Göğen: Festivali ağlayacak kadar özledim

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştuFırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldiYalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak'ta korkutan yangın

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Dünyanın en güzel trans bireyi

Dünyanın en güzel trans bireyi

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.