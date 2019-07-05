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Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM'ın en sevilen kötü karakterlerinden, 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, Altın Portakal Film Festivali'nin eski günlerine dönmesi gerektiğini belirterek, "Yeşilçam emektarları bu festivalde buluşuyordu.

Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - YEŞİLÇAM'ın en sevilen kötü karakterlerinden, 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, Altın Portakal Film Festivali'nin eski günlerine dönmesi gerektiğini belirterek, "Yeşilçam emektarları bu festivalde buluşuyordu. Dostlar birbirini görüyor, anılarını tazeliyordu. Şimdi tek buluştukları nokta mezarlıklar oldu" dedi.
Doğduğu ve kariyerini yaptığı İstanbul'a 24 yıl önce veda ederek Antalya'ya yerleşen, "Yaptığım en iyi şey Antalya'da yaşamak" diyen Coşkun Göğen, 74 yaşında olmasına rağmen dinç haliyle dikkati çekiyor. İki yıl önce art arda 2 kalp ameliyatı geçiren Göğen, o günden bu güne hayatında birçok değişiklik yaptığını söyledi. Hastane günleri öncesi ve sonrası şu anda eğlence müdürlüğünü yaptığı Bilem Beach'in patronu Nuri Bilem ve Onur Bilem'den büyük destek gördüğünü anlatan Göğen, "İnsanlar dostlarla güzel. Bilem ailesi ile çok mutluyum. Bu plajın tüm eğlence işleri benden sorulur. Tatillerini geçirmek için Antalya'ya gelen 'Tecavüzcü Coşkun' hayranları buraya uğramadan gitmez. Günde defalarca selfie çekiyor, yüzlerce kişiyle konuşuyorum. Sosyal olmayı seviyorum. İnsanları seviyorum, onlar da beni seviyor" diye konuştu.
'SENARYOLAR GELİYOR ARKASI ARANMIYOR'
Son bir yıl içinde 8 farklı film senaryosunun kendisine ulaştırıldığını, günlerce rolüne çalıştıktan sonra arkasının aranmadığını belirten Göğen, "Senaryoya göre tarzınızı, kimliğinizi ayarlıyorsunuz. O role bürünüyorsunuz. Fakat sonucu olmuyor. Senaryo geldiği gibi evimde kalıyor. Küfleniyor, pas tutuyor. Ben sanatçıyım, ekran benim için çok önemli. Herkes gibi ekranda görünmek isterim. Çünkü benim besin kaynağım sinema" dedi.
'YEŞİLÇAM'IN BULUŞMA YERİ MEZARLIKLAR OLDU'
Altın Portakal Film Festivali'nin eski günlerine dönmesi gerektiğini aktaran Coşkun Göğen, Yeşilçam oyuncularının festivale davet edilerek onurlandırılması gerektiğini söyledi. Göğen, "Burada 24 yıl gelen sanatçıları karşıladım, festival süresince onlarla ilgilendim. Bir kuruş çıkarım olmadan, sinema için yaptım. Yeşilçam emektarları bu festivalde buluşuyordu. Dostlar birbirini görüyor, anılarını tazeliyordu. Şimdi tek buluştukları nokta mezarlıklar oldu. Orası da iş bulma kurumu gibi oluyor. Millet birbirine iş tarif ediyor. Tekrar eski Altın Portakal'ı hayata geçirmeliyiz. Yeşilçam'ın duayenlerini buraya getirerek halkla buluşturmalıyız" diye konuştu.
NURİ ALÇO'YA ÖZEL MESAJ
Yılların eskitemediği arkadaşlarından Nuri Alço ile dostluğunun önemini anlatan Göğen, "Nuri Alço benim için çok farklı. O çok çok uzun yaşasın. Seni çok seviyorum Nuri" diyerek, yakın arkadaşına mesaj gönderdi.

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Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyorCoşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyorCoşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyorCoşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor

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