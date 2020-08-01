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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Coşkun Sabah kızı Roza Sabah'la gündeme gelmeye devam ediyor. En son kızının sosyal medya hesaplarından Instagram'ı kapatmasıyla gündem olan Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah'ın yaşamı merak ediliyor. Peki Roza Sabah kimdir, kaç yaşında ve neler yapıyor?

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Coşkun Sabah son günlerde kızı Roza Sabah ile yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kızını okutmak için yurt dışına gönderdiğini ve sadece ev kirası için 900 euro verdiğini söyleyen Sabah, kızı için çok para harcadığını her yerde dile getiriyor.
Sabah, son günlerde tekrar kızı ile ilgili bir açıklama yaparak, kızının Instagram hesabını kapattırdığını açıkladı. Kızının okuluna devam ederken mayolu fotoğraf paylaşmasını uygun bulmayan Sabah, "Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü. Kendi çevresindeki arkadaşlarının fotoğraflarını gösteriyor bana. Ben kendi kızım için bunu kabul etmiyorum. "İleride ne istersen yaparsın ama okul okurken bunu yapma" dedim. Olan oldu, gazeteciler bunu kaçırmamış" dedi.
Peki Roza Sabah kimdir, nerede okuluna devam ediyor?

ROZA SABAH KİMDİR?

Roza Sabah 1999 yılında nisan ayında doğdu. Annesi Coşkun Sabah'ın 1997 yılında evlendiği ve 20 yıl evli kaldığı Ceyda Okay'dır. İngiltere'de öğrenimini devam ettiren Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesi Roza Sabah'ın adını taşıyor.

Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şu demeçleri vermişti;

"Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. 2 kuşak sonraya geçebiliyor demek ki. Şarkıcı değil de müzik kadını olmasını isterim. Bir İdil Biret, bir Suna Kan, bir Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü müzik kadını olmasını çok isterim."

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