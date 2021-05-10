Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Coşkun Sabah kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumu ile izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Programın bu haftaki konuğu Coşkun Sabah'ın hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Coşkun Sabah'ın şarkıları, hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenler...
COŞKUN SABAH KİMDİR? COŞKUN SABAH'IN HAYATI
16 Ekim 1952 senesinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Coşkun Sabah, Süryani asıllı Türk şarkıcı, besteci ve udidir.
İlk olarak 1979 senesinde çıkardığı ‘’Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma’’ isimli albümüyle kariyerine başlamıştır. Ünlü şarkıcılar verdiği besteleri hit olarak rekor kırmıştır.
Kendi özgün tarzında yaptığı müzikleri "Coşkun Sabah tarzı" ismiyle adlandırmıştır. 1990 senesinde piyasaya sürdüğü Beni Unutma-Aşığım Sana isimli albümü 3 milyon satarak rekor kırmıştır. En iyi bestesinin Anılar olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, önemli bir Ud virtüözüdür. 1997’de elektro ud tasarımı yaparak aktif olarak kullanmış ancak patentini almamıştır.
Popüler olarak müzik yaptığı dönemlerde ‘’Sies’’ isimli bir mekanın işletmeciliğini yapmış, aynı zamanda kendisi de mekanda sahne almıştır.
COŞKUN SABAH'IN ŞARKILARI
1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505
1980 - Armağan - Erenler LP-207
1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545
1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246
1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234
1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470
1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252
1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516
1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041
1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029
1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548
2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012
Albüm - Kaset
1979 - İşte Bizim Hikâyemiz - Türküola Almanya 1123
1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499
1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083
1983 - Coşkun Sabah 3 / Beddua - Minareci Almanya 3688
1983 - Son Buluşmamız - Oskar
1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717
1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785
1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855
1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952
1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180
1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252
1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292
1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219
1988 - Özel Konseri - Oskar 042
1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021
1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak
1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 585
1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320
1989 - Sevene Sor - Oskar 062
1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175
1990 - Beni Unutma / Aiığım Sana - Emre Plak 609
1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385
1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 616
1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531
1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615
Albüm - CD
1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 001
1990 - Beni Unutma / Aşığım Sana - Emre Plak 013
1991 - Haberin Var Mı - Emre Plak 026
1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033
1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik
1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik
1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik
1997 - Şahika - Mert Müzik
1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay
2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik
2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik
2014 - Nihayet - DMC
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