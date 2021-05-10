Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Coşkun Sabah kimdir?

Kendi özgün tarzında yaptığı müzikleri "Coşkun Sabah tarzı" ismiyle adlandırmıştır. 1990 senesinde piyasaya sürdüğü Beni Unutma-Aşığım Sana isimli albümü 3 milyon satarak rekor kırmıştır. En iyi bestesinin Anılar olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, önemli bir Ud virtüözüdür. 1997’de elektro ud tasarımı yaparak aktif olarak kullanmış ancak patentini almamıştır.

İlk olarak 1979 senesinde çıkardığı ‘’Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma’’ isimli albümüyle kariyerine başlamıştır. Ünlü şarkıcılar verdiği besteleri hit olarak rekor kırmıştır.

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumu ile izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Programın bu haftaki konuğu Coşkun Sabah'ın hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Coşkun Sabah'ın şarkıları, hayatı ve kariyeri hakkında bilinmeyenler...

Popüler olarak müzik yaptığı dönemlerde ‘’Sies’’ isimli bir mekanın işletmeciliğini yapmış, aynı zamanda kendisi de mekanda sahne almıştır.

COŞKUN SABAH'IN ŞARKILARI

1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505

1980 - Armağan - Erenler LP-207

1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545

1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246

1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470

1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252

1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516

1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041

1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029

1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548

2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012

Albüm - Kaset

1979 - İşte Bizim Hikâyemiz - Türküola Almanya 1123

1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499

1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083

1983 - Coşkun Sabah 3 / Beddua - Minareci Almanya 3688

1983 - Son Buluşmamız - Oskar

1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717

1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785

1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855

1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952

1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180

1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252

1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292

1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219

1988 - Özel Konseri - Oskar 042

1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021

1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak

1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 585

1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320

1989 - Sevene Sor - Oskar 062

1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175

1990 - Beni Unutma / Aiığım Sana - Emre Plak 609

1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385

1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 616

1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531

1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615