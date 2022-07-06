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Coşkun Sabah'tan olay itiraf! "Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı"

06.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber Bahane programına konuk olan usta sanatçı Coşkun Sabah, pek az kişinin bildiği olayı itiraf etti. Bir dönemin en çok konuşulan ilişkisi olan Coşkun Sabah, Hülya Avşar aşkı usta sanatçının itiraflarıyla yeniden gündeme geldi. Sabah açıklamasında "Hülya ben askerdeyken beni Tanju Çolak'la aldattı' dedi.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta sanatçı Coşkun Sabah, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ben askere giderken Hülya Avşar tarafından aldatıldım." demiştiniz. Hep Hülya Avşar'ın aldattığı konuşuldu, işin Coşkun sabah tarafı hiç konuşulmadı." sorusu üzerine Coşkun Sabah yıllar süren suskunluğunu bozdu.

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"ÇOK ÜZÜLDÜM"

"Üzüldüm tabii. Çok üzüldüm. O günleri çok açmayalım. Hangi erkek üzülmez. Askerlikten sonra yüz yüze gelmek istemedim. Kolay bir şey değil. Atlattık. Allah sabrını veriyor." diyen Coşkun Sabah, ihanetin ardından Hülya Avşar'ı affettiğini de dile getirdi.

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NE OLMUŞTU?

Hülya Avşar, bir dönem sevgili olduğu Coşkun Sabah'ın askere gittiği dönem, evli ve bebek bekleyen futbolcu Tanju Çolak ile aldatıyor.

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O dönem magazin arşivlerinde şöyle anlatılıyor;

Coşkun Bey askere gidiyor ve askere gittikten sonra -anlatılanlara göre- bir daha ulaşamıyor Avşar’a. Gazetelerde dedikodular çıkıyor, çeşitli isimlerle Avşar’ın adı anılıyor. Gerçeği bir süre sonra Suadiyeliler ortaya çıkarıyor! Bu civardaki bir apartman dairesine Tanju Çolak ve Hülya Avşar’ın peş peşe girdiğini gören mahalleli hemen gazetecilere haber veriyor. Sonuç? Flaş flaş flaş, ikili aynı karede fotoğraflanıyor. Tanju Çolak o fotoğraf yayınlandığında artık Galatasaray'da ve evli. Üstelik eşi Aysu Hanım bir bebek bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah Hülya Avşar
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