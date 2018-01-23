MAGAZİN

Coşkun Sabah’tan şüphelenip yanlış evi basmış!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

Geçtiğimiz mayıs ayında şarkıcı Coşkun Sabah'la olan 19 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Sabah'ın, boşanma sürecinde yaptığı bir baskın başına dert oldu.

Coşkun Sabah’tan şüphelenip yanlış evi basmış!

Ceyda Sabah, önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce boşanma davası açmıştı.

EV BASMAYA KADAR GİDEN SÜREÇ BÖYLE GELİŞTİ

'Duymayan Kalmasın' programında yer alan habere göre; Ceyda Hanım, bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler’deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına çilingir alan Ceyda Sabah, adrese baskın yaptı. Coşkun Sabah’ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairesinin kapısını çilingire açtırdı. Ancak içerde eşini bulamadı. Üstüne üstlük baskın yaptığı dairenin kiracısı Mustafa Kayışoğlu’nun açtığı davayla karşı karşıya kaldı.

“EVDE KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARI VARDI”

Daireye girdiği çilingir ile beraber hakkında dava açılan Ceyda Sabah’ın, geçtiğimiz hafta görülen duruşmada kendini savundu: Yönetici evde kiracı olduğunu söylemedi. Ben de çilingirle içeri girdim. Dairede kadınlara ait çamaşırlar gördüm.

Mahkeme Ceyda Sabah ve çilingir Süleyman Akkaya hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah’ın yakın dostu olan eski kiracısı Mustafa Kayışoğlu, karara itiraz etti ve beraat bozuldu. Şimdi Ceyda Sabah, aynı davayla ilgili yeniden yargılanacak.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah Ceyda Sabah

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altan Erkekli yeni imajıyla şaşırttı

Altan Erkekli yeni imajıyla şaşırttı

Merve Boluğur, Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ı sildi!

Merve Boluğur, Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ı sildi!

Sıla’dan ‘Afrin’ mesajı

Sıla’dan ‘Afrin’ mesajı

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Aşk acısı çeken Sıla'ya Amerika terapisi

Aşk acısı çeken Sıla'ya Amerika terapisi

Ali Uğur Akbaş'dan Deniz Akkaya'ya cevap

Ali Uğur Akbaş'dan Deniz Akkaya'ya cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.