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Coşkunöz Holding ’Tersine Mentorluk Programı’nda ilk dönem tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Coşkunöz Holding’in yeni nesil çalışanlar ile yöneticiler arasındaki bilgi paylaşımını ve sinerjiyi artırmayı hedefleyen "tersine mentorluk programı"nın ilk dönemi sona erdi.Podyum Sanat Mahal’de düzenlenen etkinliğin serbest sahne bölümünde mentorluk programına dahil olanlar yaşadıkları tecrübeleri paylaşırken, gerçekleştirilen çalıştayda ise dokuz ay süren programın değerlendirilmesi yapıldı.

Coşkunöz Holding’in yeni nesil çalışanlar ile yöneticiler arasındaki bilgi paylaşımını ve sinerjiyi artırmayı hedefleyen "tersine mentorluk programı"nın ilk dönemi sona erdi.
Podyum Sanat Mahal’de düzenlenen etkinliğin serbest sahne bölümünde mentorluk programına dahil olanlar yaşadıkları tecrübeleri paylaşırken, gerçekleştirilen çalıştayda ise dokuz ay süren programın değerlendirilmesi yapıldı. Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, projenin kuşaklar arası sinerjinin ve holding içindeki verimliliğin artmasını sağladığını söyledi. Acay, "Z kuşağının iş hayatına katılmasıyla birlikte günümüzde dört kuşak bir arada çalışmaya başladı. Bu durum, iş hayatından beklentileri arasında ciddi farklılıklar bulunan kuşakların birbirleriyle uyum içinde çalışmalarını sağlamayı, şirketlerin önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Öğrenmeye açık olma anlayışını ve bilgi paylaşımını şirket kültürüne entegre eden Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding, bu kapsamda geçen yıl yeni nesil çalışanlar ile yöneticileri buluşturan tersine mentorluk programı ‘Bir Nevi’yi başlatmıştı. 2015-2018 yılları arasında Coşkunöz ailesine katılan 30 yaş ve altı beyaz yaka çalışanların üst düzey yöneticilere mentorluk verdiği programın ilk dönemi, son buldu" dedi.
Tersine mentorluk programının ilk dönemine 31 genç mentor ile genel müdürler, genel müdür yardımcıları ve direktörlerden oluşan 15 menti katıldı. Genç çalışanlar, yöneticilerine danışmanlık yapmayı sıra dışı bir deneyim olarak tanımlarken deneyimli yöneticiler ise özellikle dijital dönüşüm ekseninde değişen dünyaya hızla adapte olan genç çalışanların donanımları ve enerjilerinin kendilerine önemli katkılar sağladığını vurguladı.
Tersine mentorluk programının ilk dönemini değerlendiren Erdem Acay, “Coşkunöz Holding olarak odağımıza her zaman insanı alıyor, başarılı sonuçların ancak mutlu çalışanlar ile elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızın kendilerini rahatça ifade ettikleri, keyifli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bu ortamı oluşturmadan en önemli etkenlerden biri de çalışanlarımızın kendi aralarında doğru ve sağlıklı bir iletişim kurmaları, birbirilerini besleyebilmeleri. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki, her şeyin başı iletişim. Asıl mesele, birbirimizi dinlemek ve anlamak. Diğer yandan günümüz dünyası artık çok hızlı ve bu hıza uyum sağlamak çok önemli. İşte biz de tersine mentorluk programımızla yeniliklerin en iştahlı takipçileri olan gençler ile deneyimleriyle fark oluşturan yöneticilerimizi bir araya getirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Yıl içinde başlatacağımız ikinci dönemde de tıpkı ilk dönem gibi harika şeyler olmaya devam edecek” dedi.

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