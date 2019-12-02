HABER

Cosmic Crisp: Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

02.12.2019 04:59 | Son Güncelleme

Yaratılması 20 yıl süren ve buzdolabında bozulmadan bir yıl kalabileceği belirtilen yeni bir elma türü dün ABD'de piyasaya sürüldü. Cosmic Crisp (Kozmik Kıtır) adı verilen elma türü, Honeycrisp ve Enterprise türü elmaların melezlenmesiyle elde edildi. Meyvenin sulu, kıtır ve sert olduğu söyleniyor.

Cosmic Crisp: Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

Yaratılması 20 yıl süren ve buzdolabında bozulmadan bir yıl kalabileceği belirtilen yeni bir elma türü Pazar günü ABD'de piyasaya sürüldü.

Cosmic Crisp (Kozmik Kıtır) adı verilen elma türü, Honeycrisp ve Enterprise türü elmaların melezlenmesiyle elde edildi.

Washington Devlet Üniversitesi'nde ilk olarak 1997'de üretilen elmanın piyasaya sürülebilir hale getirilmesi için bugüne kadar 10 milyon dolar harcandı.

Meyvenin sulu, kıtır ve sert olduğu söyleniyor.

Elmanın yaratım sürecinin liderlerinden Kate Evans, "Bu çok kıtır, görece sert, tatlılık ve mayhoşluk dengesi iyi ve çok sulu bir elma" diyor.

Evans, elmanın dışının kararmasının uzun zaman aldığını, buzdolabında 10 - 12 ay arası taze kalabildiğini belirtiyor.

Bugüne kadar 12 milyon Cosmic Crisp ağacı ekildi. Üniversitenin sıkı lisanslama politikası nedeniyle elma ağaçları şimdilik sadece Washington'da ekilebiliyor.

Yaratılış sürecinde WA38 adıyla bilinen bu elmaya, koyu kızıl kabuğu üzerinde küçük beyaz lekeler barındırmasının gökyüzünü anımsatması nedeniyle Kozmik Kıtır adı takıldı.

Washington ABD'de en fazla elmanın yetiştirildiği eyalet. Elma ABD'de muzun ardından en popüler ikinci meyve.

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Hindistan'da toplu tecavüz edildikten sonra yakılan veteriner için protestoHindistan'da toplu tecavüz edildikten sonra yakılan veteriner için protesto
Polonya'da binlerce kişi yargıçlarla dayanışma için yürüdüPolonya'da binlerce kişi yargıçlarla dayanışma için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necef’teki gösterilerde İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi

Son dakika: ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

Irak'ta Başbakan Abdulmehdi’nin istifası kabul edildi

İstifası kabul edildi! Açıklama geldi

Rusya’da otobüs kazasında ölü sayısı 15’e yükseldi

Korkunç görüntüler! Ölü sayısı yükseldi

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Hollanda’daki bıçaklı saldırıda bir şüpheli tutuklandı

Rusya'da öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

Öğretmen ile öğrenci tekme- tokat kavga etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.