HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Costa Cruises Türkiye Sorumlusu Abitağaoğlu: "Türk vatandaşlarında herhangi bir sorun yok"

Costa Cruises Türkiye Sorumlusu Abitağaoğlu: "Türk vatandaşlarında herhangi bir sorun yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

İtalya’da korona virüsüne rastlanmadığı açıklanan Costa Cruises şirketinin Türkiye Sorumlusu Abitağaoğlu, "Türk vatandaşlarında herhangi bir sorun yok" dedi.İtalya’nın Civitavecchia kentinde Costa Cruises şirketine ait 7 bin kişilik cruise gemisi, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındıktan sonra Çinli turist bir çifte yapılan tetkikler sonucu, korona virüsüne rastlanmadığı açıklanmıştı.

İtalya’da korona virüsüne rastlanmadığı açıklanan Costa Cruises şirketinin Türkiye Sorumlusu Abitağaoğlu, "Türk vatandaşlarında herhangi bir sorun yok" dedi.
İtalya’nın Civitavecchia kentinde Costa Cruises şirketine ait 7 bin kişilik cruise gemisi, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındıktan sonra Çinli turist bir çifte yapılan tetkikler sonucu, korona virüsüne rastlanmadığı açıklanmıştı. Costa Cruises Türkiye Sorumlusu Ercan Abitağaoğlu bugün yaptığı açıklamada, 1 Çinli turistin hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Türk vatandaşlarında herhangi bir problem yok" dedi.

"Giriş-çıkış işlemleri başladı"
Abitağaoğlu, "Gemi Civitavecchia Limanı’na demirli. Rutin giriş-çıkış işlemleri başladı. Programını tamamlayan ziyaretçiler gemiden ayrılıyor, programı Civitavecchia Limanı’ndan başlayan ziyaretçiler ise gemiye giriş işlemlerine devam ediyor" şeklinde konuştu.
Civitavecchia Limanı’ndan ayrılacak Cruise gemisinin ilk rotasının İtalya’nın Savona Limanı olduğunu kaydeden Abitağaoğlu, geminin daha sonra Marsilya ve Barcelona’dan geçerek 7 günlük programına devam edeceğini belirtti.
Öte yandan gemide bulunan yolcular, korona virüsüne rastlanmadığı açıklanınca haberi büyük sevinçle karşıladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protestoEkrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.