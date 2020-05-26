HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Costa Rica’da eşcinsellerin evlenmesi yasalaştı

Costa Rica’da eşcinsellerin evlenmesi yasalaştı

26.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Costa Rica eşcinsellerin evlenmesini yasal hale getiren ilk Orta Amerika ülkesi oldu.

Costa Rica'da eşcinsellerin evlenmesi yasal hale geldi. Konuyla ilgili yargı kararı dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Daha önce yapılması planlanan kutlamalar ise koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

İlk evlilik iki kadın arasında misafirlerin katılımı olmaksızın sanal ortamda yapılacak ve tören devlet televizyonundan canlı yayınlanacak.

Costa Rica Devlet Başkanı Carlos Alvarado televizyonda yaptığı konuşmada "Bu değişiklik, binlerce insanın evlenmesine izin veren önemli bir sosyal ve kültürel dönüşüm getirecek” dedi. Alvarado "Amacımız ayrımcılığın tüm biçimleriyle mücadele etmek” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği (ILGA) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Costa Rica bugün kutlama yapıyor: Evlilik eşitliği realite haline geldi. Orta Amerika'da ilk kez” denilerek bu adımın atılması için emek veren herkes tebrik edildi.

Costa Rica Amerika kıtasında eşcinsel evlilikleri tanıyan sekizinci ve Katolik Hrıstiyanlığın güçlü olduğu Orta Amerika'da ilk ülke oldu. Dünyada eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren ülke sayısı da böylece 29'a yükseldi.

Ağustos 2018'de Costa Rica'nın en yüksek yargı mercii olan Yüksek Mahkeme eşcinsel evliliklerine imkan veren yolu açmıştı. Mahkeme eşcinsel evlilikleri yasaklayan yasa maddesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentoya yasayı değiştirmesi için 18 ay süre vermişti.

AFP, epd / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
İngiltere’de plajda kavgaİngiltere’de plajda kavga
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
ABD’de korona ve dev eşek arılarının ardından yeni tehdit!

ABD’de korona ve dev eşek arılarının ardından yeni tehdit!

Putin'in sağ kolu koronayı yendi

Putin'in sağ kolu koronayı yendi

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

Dalgalarla boğuşan gemiden 40 konteyner suya düştü

İngiltere’de plajda kavga

İngiltere’de plajda kavga

Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

Avusturya'da koronavirüs hastasına akciğer nakli

Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.