Counter-Strike: Global Offensive artık ücretsiz!

PC oyuncularının büyük bir bölümünün Steam kütüphanesinde yer alan CS:GO için geçtiğimiz aylarda ücretsiz bir sürüm yayınlanmıştı. Botlara karşı çevrimdışı oynanan bu CS:GO sürümünün ardından bugün sürpriz bir şekilde ana oyun da ücretiz oldu.

Valve, Fortnite ve PUBG gibi Battle Royale türündeki oyunların sükse yapmasını fırsata çevirmek adına CS:GO’ya bir de battle royale modu ekledi. Danger Zone adındaki bu yeni modda tek, iki veya üç kişilik bir takım ile oyuna girebileceksiniz.

Tekli maçlar 16 oyuncuya kadar iki ve üç kişilik takımlar ise 18 oyuncuya kadar destek veriyor.

CS:GO’nun Battle Royale modunda şimdilik Blacksite haritası yer alıyor. İlerleyen günlerde yeni haritalar da oyuna eklenecektir. Daha önceden Counter-Strike: Global Offensive’i satın alanlara Valve bir kıyak yapıyor.

CS:GO’yu para verip alanlar Prime statüsüne yükseltiliyor. 77,50 TL olan bu statünün oyunculara ekstra erişimler sağlayacağını belirtelim. CS:Go’yu ücretsiz olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bakalım bu zamana kadar bir tarzı olan CS:GO, Battle Royale furyasına kapıldıktan sonra elindeki oyuncuları kaçıracak mı yoksa bünyesine yeni oyuncuları dahil mi edece? Bekleyip göreceğiz. Peki, siz Battle Royale türü hakkında ne düşünüyorsunuz?

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