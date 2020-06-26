Country Müzik Beyazların Hakimiyetinden Çıkıyor mu?

Beyazların egemen olduğu country müzik sektörü, yıllardır ırkçılık tartışmalarının dışında kalmayı tercih etti. Ancak George Floyd’un ölümünün ardından Amerika ve dünyada başlayan ırkçılık karşıtı protestolar ışığında, bu müzik türünün de ırkçı tarihiyle yüzleşmesi zorunlu hale geldi. Country müzik sanatçısı Rissi Palmer, 2007’de ilk albüm çalışmalara başladığında, hayran kitlesi kazanmak ve öyküsünü hayranlarına aktarmak için Gretchen Wilson’ın “Redneck Woman” adlı şarkısı gibi bir şarkı yapmak istemiş. Siyah şarkıcı Palmer, “Country Girl” adlı ilk şarkısında, country müzik tutkusunu öne çıkarmış ve bu müziği yapmak için belli kalıplara girmek gerekmediğini anlatmış. Son haftalarda, country müzik sanatçıları, plak şirketleri ve country müzik kuruluşları sosyal medya platformlarında paylaştıkları “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganıyla ırkçılık karşıtı kampanyaya destek veriyorlar. Grammy ödüllü Dixie Chicks adlı country müzik grubu, ABD İç Savaşı’nda köleliği savunan güney eyaletleri çağrıştıran “dixie” kelimesini artık kullanmayacaklarını açıkladı.

Ancak siyah sanatçılar, onlarca yıldır sektörün iliklerine işlemiş sistematik ırkçılığa karşı daha kapsamlı bir çözüm gerektiğini savunuyor. Plak şirketleri, radyolar ve organizasyon firmaları, yıllarca beyaz country müzik sanatçılarının beyaz dinleyiciler için yazdığı, bestelediği ve söylediği şarkıları destekledi. Ancak son birkaç yıldır sektörde yeni bir tartışma başladı ve beyaz olmayan sanatçıların da geçmişten beri bu müzik türünün bir parçası oldukları gündeme geldi. Sanatçı ve akademisyen Rhiannon Giddens, country ve halk müziğine siyahların yaptığı katkıları ortaya koyan çalışmasıyla MacArthur Vakfı’nın desteğini kazandı. Darius Rucker, Kane Brown ve Jimmie Allen gibi siyah sanatçılar, son yıllarda country müzik listelerinde 1 numara oldu. Mickey Guyton ise “Black Like Me” (Benim Gibi Siyah) adlı son şarkısıyla büyük ilgi gördü. Ancak bütün bu başarılara rağmen sektörde köklü bir değişim yaratmak kolay değil. Grammy ödüllü country müzik grubu Lady Antebellum, “Amerikan İç Savaşı öncesi kölelik dönemine ait” anlamına gelen sıfat olan “Antebellum”u artık kullanmayacağını ve ismini Lady A olarak değiştirdiğini açıklamasının ardından Lady A’yi yıllardır sahne adı olarak kullanan siyah şarkıcıdan özür dilemek zorunda kaldı.

Tarihçi yazar Amanda Marie Martinez, country müziğin geçmişte Amerika’nın güney eyaletlerindeki beyaz ve siyah nüfusa hitap ettiğini, ancak 1960’lı yılların ortalarına kadar Amerika’nın özellikle güney eyaletlerinde “Jim Crow yasaları” adı verilen ırk ayrımcılığı uygulamasının sürdüğü dönemde, sektörde ırkçı çizgiler belirmeye başladığını söylüyor. Country müziği daha saygın ve karlı bir türe dönüştürmeye çalışan sektör liderleri, beyaz orta sınıfa odaklanmış. Martinez, “Bu süreçte, beyaz orta sınıfa, demografik olarak nispeten daha muhafazakar dinleyiciye, yani bir anlamda genç kültürün tam tersine öncelik verdiler” diyor. Ancak country müzik tarihinde çeşitliliğin öne çıktığı dönemler de var. Bunlardan biri, Charley Pride, Linda Martell, O.B. McClinton ve Stoney Edwards gibi siyah sanatçıların yanı sıra İngilizce ve İspanyolca şarkı söyleyen Johnny Rodriguez ve Freddy Fender’ın başarılara imza attığı 1960’daki medeni haklar hareketinin ardından başlayan dönem. Siyah sanatçılar, günümüzde de beyazların ağırlıklı olduğu alanlarda kendilerine yer açıyor.

Miley Cyrus’ın Party in the USA ve Bruno Mars’ın Grenade adlı ünlü pop şarkılarının altında, Louis York adıyla tanınan ikili Claude Kelly ve Chuck Harmony’nin imzaları var. ABD İç Savaşı’ndaki önemli cephelerden birine ev sahipliği yapan ve bir zamanlar kölelerin çalıştığı çiftlikleriyle tanınan Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Weirdo Workshop adlı girişimi başlatan ikili, Jimmie Allen ve saygın yazar va şair Caroline Randall Williams ile çalışmış. Nashville’deki ünlü Grand Ole Opry’de sahne alan Louis York ikilisi, ayakta alkışlanmış. Siyah bir müzisyen olarak büyük başarılar elde eden Chuck Harmony, en büyük amacının dinleyicilere country müziğin köklerini tanıtmak olduğunu söylüyor. Sektördeki değişim Country Müzik Akademisi ve Country Müzik Derneği’ne de yansıyor. Geçtiğimiz yıllarda ödül kategorilerinde kadınları dışladıkları gerekçesiyle eleştirilere hedef olan bu iki kuruluş, çeşitliliği öne çıkarmak için görev güçleri oluşturmuş. Country Müzik Akademisi’nin çeşitlilik görev gücüne liderlik eden Beck Gardenhire, hem yönetim kurulunda hem de sahnede çeşitliliği arttırmaya çalıştıklarını söylüyor.