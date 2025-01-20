Coursera nedir? Üniversite onaylı ücretsiz online kurslar nasıl alınır?

Öğrenmenin sınırlarını kaldıran bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Yeni bir beceri edinmek, kariyerinize değer katmak ya da sadece merak ettiğiniz bir konuda bilgi sahibi olmak artık birkaç tık uzağınızda. Dünyanın dört bir yanındaki prestijli üniversiteler ve uzmanlarla sizi buluşturan Coursera, öğrenme deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyor. Binlerce kurs ve sertifika seçeneğiyle, nerede olursanız olun kendi hızınızda öğrenme özgürlüğünü keşfedebilirsiniz. “Coursera nedir, nasıl kullanır ve üniversite onaylı online kurslar nasıl alınır?” sorularının cevaplarını derledik. İşte detaylar...

Coursera nedir?

Günümüzde bilgiye ulaşmak artık hiç olmadığı kadar kolay, peki ya bu bilgiye istediğiniz hızda, istediğiniz yerden ulaşarak kendinizi geliştirmeye ne dersiniz? İşte tam da bu noktada Coursera, dünyanın önde gelen üniversiteleri ve kuruluşları ile iş birliği yaparak milyonlarca insanın hayatına dokunan bir çevrimiçi eğitim platformu olarak karşımıza çıkıyor. Stanford Üniversitesi’nden profesörler Andrew Ng ve Daphne Koller tarafından kurulan platform, “MOOCs” (Massive Open Online Courses) adı verilen çevrimiçi kursları kullanıcılarına sunuyor. 5000’den fazla içerikle dolu Coursera’da, ister bilgisayar bilimlerinden tasarıma, ister pazarlamadan psikolojiye kadar farklı alanlarda bilgiye ulaşabilir, öğrenme sürecinizi tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre planlayabilirsiniz.

Coursera’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, dünyanın en iyi üniversiteleriyle iş birliği yaparak sunduğu sertifika ve diploma programları. Kursların çoğu ücretsiz sunulurken, sertifika almak isteyenler için uygun maliyetli seçenekler de mevcut. Hatta doğru yöntemleri takip ederek bu sertifikaları ücretsiz almanız bile mümkün. Kendiniz için en iyi yatırımı yapmak isterseniz buraya tıklayarak Coursera'daki kurslar hakkında detaylı bilgi alabilir, kaydolarak eğitime başlayabilirsiniz.

Coursera nasıl kullanılır?

Yeni bir beceri öğrenmek, kariyerinizi bir adım ileri taşımak ya da sadece merak ettiğiniz bir konuda bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Coursera, dünyanın en iyi üniversiteleri ve eğitmenlerinden çevrimiçi kurslar almanızı sağlayan bir platform olarak size bu fırsatı sunuyor. Coursera'dan 300'den fazla önde gelen üniversite ve şirketten kurs almak mümkün. Kullanımı oldukça kolay olan platformda, ilgi alanlarınıza uygun kurslar bulabilir ve öğrenme yolculuğunuza hemen başlayabilirsiniz.

1. Kayıt olun

İlk adım olarak buradan Coursera web sitesi üzerinden ücretsiz bir hesap oluşturun. Adınızı, e-posta adresinizi girin ve bir şifre belirleyin. Artık dünyanın en iyi kurslarına erişime hazırsınız!

2. Kursları keşfedin

Platforma giriş yaptıktan sonra ilgi alanlarınıza veya öğrenmek istediğiniz konulara göre üniversite onaylı kursları arayabilirsiniz. Arama çubuğunu kullanarak anahtar kelimeler yazabilir veya “Kategoriler” sekmesinden ilginizi çeken alanları keşfedebilirsiniz.

3. Kurs seçin

İlginizi çeken bir kurs bulduğunuzda, kursun detay sayfasını inceleyin. Eğitmenler, kursun süresi, içerik başlıkları ve diğer kullanıcıların yorumlarını değerlendirerek doğru kararı verebilirsiniz. Ücretsiz kursları veya sertifikalı ücretli kursları seçmek tamamen sizin tercihiniz.

4. Kursa katılın

Kursa karar verdikten sonra “Kursa Katıl” butonuna tıklayın. Ücretsiz kurslarda hemen ders içeriklerine erişim sağlayabilirsiniz. Ücretli kurslar için ödeme yaparak sertifikalı bir öğrenme deneyimi başlatabilirsiniz.

5. Derslere başlayın

Seçtiğiniz kursa katıldığınızda video dersler, okuma materyalleri ve pratik ödevlerle karşılaşacaksınız. Dersleri kendi hızınıza göre tamamlayabilir, ihtiyaç duyduğunuzda videoları durdurup tekrar izleyebilirsiniz.

6. Ödev ve sınavları tamamlayın

Eğitmenlerin verdiği ödevleri ve sınavları zamanında tamamlayarak kurs boyunca ilerleme kaydedin.

7. Sertifika alın

Kursunuzu başarıyla tamamladığınızda, Coursera'dan sertifikanızı alabilirsiniz. Bu sertifika, CV’nize ekleyebileceğiniz ve yeteneklerinizi kanıtlayabileceğiniz resmi bir belge olacak.

Coursera'dan ücretsiz online ders nasıl alınır?

Yeni beceriler öğrenmeye ve bilginizi artırmaya hevesli ancak Coursera’daki ücretli kursların maliyeti konusunda endişeli misiniz? Üzülmeyin! Coursera, kaliteli eğitime erişimi kolaylaştırmak için harika bir fırsat sunuyor. Platformda yer alan kursları ücretsiz izleyebilir ve hatta biraz çaba ile sertifikalarını da ücretsiz alabilirsiniz. Evet, doğru duydunuz!

Ücretsiz sertifika kazanmanın ilk yolu, platformda ücretsiz olarak sunulan kurslara katılmak. Genellikle temel seviyedeki bu kurslar, belirli bir konu hakkında bilgi edinmek isteyenler için harika bir başlangıç noktası. Bir diğer etkili yöntem ise mali desteğe başvurmaktır. İlgilendiğiniz kursun sayfasında bulunan “Mali Destek Al” seçeneğine tıklayarak, Coursera’nın sunduğu finansal yardım fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Başvuru sürecinde, kursu neden almak istediğinizi ve mali durumunuzu açıklayan kısa bir form doldurmanız gerekiyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra, kursu tamamen ücretsiz olarak tamamlayabilir ve sertifikayı kazanabilirsiniz.

1. Kursu ücretsiz izle (Sertifika Olmadan)

Coursera’da birçok kurs, ders içeriklerini ücretsiz izleme imkanı sunar. Bunun için:

Beğendiğiniz kursun sayfasına gidin.

“ Enroll for free ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. Kursa kayıt olduktan sonra ders videolarına ve materyallere erişim sağlayabilirsiniz.

2. Ücretsiz sertifika için finansal yardım başvurusu

Eğer sertifika almak istiyorsanız, Coursera’nın “Financial aid available” uygulamasından yararlanabilirsiniz. Peki, nasıl? İşte adımları

Kurs sayfasına gidin ve “ Financial aid available ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. Açılan ekranda “ Continue to the application ” seçeneğini seçin.

” seçeneğini seçin. “ Shares accurate information on their application ” ve “ Commits to finishing their Coursera courses ” kutucuklarını işaretleyin. Boş alana “ I agree to the terms above ” yazın ve devam edin.

” ve “ ” kutucuklarını işaretleyin. Boş alana “ ” yazın ve devam edin. Sonraki sayfada karşınıza çıkan soruları yanıtlayın. Bu sorular genellikle neden finansal yardıma ihtiyaç duyduğunuz ve bu kursun size nasıl katkı sağlayacağı gibi konular içerir.

Başvuruyu tamamladıktan sonra, sonucunuz genellikle 2-3 hafta içinde açıklanır.

Bu süreç biraz sabır gerektirir, ancak sertifikayı ücretsiz almak için harcanan bu küçük çaba buna kesinlikle değer! Öğrenme yolculuğunuzu bir sertifikayla taçlandırmak, hem kişisel gelişiminiz hem de kariyeriniz için büyük bir adım olacak.

Coursera sertifikası kariyeriniz için neden önemli?

Coursera sertifikası, yalnızca aldığınız eğitimi belgelemekle kalmaz, aynı zamanda işverenlerin dikkatini çeken prestijli bir referans niteliği taşır. Dünya çapında tanınan sertifikalar, CV’nizi güçlendirmek ve uzmanlığınızı göstermek için harika bir fırsat. Özellikle kariyer değişikliği yapmayı planlıyorsanız ya da mevcut işinizde terfi hedefliyorsanız, Coursera sertifikası edindiğiniz yeni becerileri kanıtlayarak size avantaj sağlayacak, ayrıca kursların kaliteli içeriği ve sektörün önde gelen eğitmenlerinden alınan eğitimler, profesyonel anlamda da gelişiminizi hızlandıracaktır.

Coursera öğrenciler için ücretsiz mi?



Coursera, öğrenciler için tamamen ücretsiz olmasa da, sunduğu çeşitli fırsatlarla erişimi kolaylaştırmakta. Özellikle Coursera for Campus programı, öğrencilerin 3000’den fazla kursa ücretsiz olarak erişmesini sağlayan büyük bir avantaj. Ancak bu programdan yararlanabilmek için okulunuzun Coursera ile ortak bir anlaşması olması gerekiyor. Eğer bu programa dahil olan bir üniversitede okuyorsanız, sadece birkaç adımla platformdaki içeriklere ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.

Öğrenciler bireysel olarak mali destek başvurusu yaparak veya özel burslardan faydalanarak Coursera’nın birçok kursuna ücretsiz katılabilirler. Örneğin, Google IT Support Professional Certificate gibi popüler programlara katılmak isteyenler, Google.org’un sunduğu burs programlarından faydalanabilirler.

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