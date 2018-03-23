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Courtney Stodden şarkıcılığa soyundu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

23 yaşındaki reality şov yıldızı Courtney Stodden, şarkıcı oldu.

Ünlü şov yıldızı herkesi şaşırttı!

Courtney Stodden

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Genellikle verdiği seksi pozlarla ve iniş çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen Courtney Stodden, kendini müziğe adadı.
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23 yaşındaki Courtney, Instagram'daki cesur pozlarına kısa bir süre ara verdi ve şarkı söylediği kısa videoları paylaşmaya başladı.
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John Lennon'ın Imagine, Kings od Leon'un Use Somebody ve Elvis Presley'nin Can't Help Falling In Love şarkıları seslendiren Stodden, takipçilerinden büyük beğeni aldı.
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Hatta Stodden hayranı olmayanlar bile yorum yapmaktan çekinmeyerek "Normalde hayranın değilim ama hakkını vermek gerek, çok güzel bir sesin var" diye yazdı.
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23 yaşındaki reality şov yıldızı<strong> Courtney Stodden 57 yaşındaki kocası <strong>Doug Hutchison</strong>'a boşanma davası açmıştı.
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Stodden, henüz 16 yaşındayken Yeşil Yol filmi oyuncularındanDoug Hutchison ile evlenmişti.
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ABD'li oyuncu Doug Hutchison, o sırada 50 yaşındaydı. Çiftin arasındaki 34 yıllık yaş farkı çok konuşulmuştu.
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2011 yılında hayatlarını birleştiren çift, fırtınalı bir ilişki yaşamıştı.
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İlişkleri bir ayrı bir barışık sürerken, bir yıl önce önce evlerini ayırdılar sonra da kendileri ayrıldı.
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2016 yılında ilk bebeğine hamile kalanCourtney Stodden, düşük yapmış ve bu olaydan büyük ölçüde etkilenerek saçlarını kazımıştı.
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Çiftin ilişkisi özellikle o günlerde büyük darbe yemişti.
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Courtney şu sıralarda işadamı Chris Sheng ile aşk yaşıyor.
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23 yaşındaki Stodden, Sheng'in Hollywood'daki evine taşındı bile.
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Courtney Stodden, sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.
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Genç kadının Instagram'da 270 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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Courtney Stodden şarkıcı oldu

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