COVAX Latin Amerika’da Aşı Dağıtımına Başlıyor 

Yaklaşık 18,7 milyon vaka ve 589 bin can kaybı ile pandemiden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Latin Amerika ve Karayipler’de 2 milyona yakın aktif vaka bulunuyor.

Yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlardan dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından salgına karşı verilen küresel mücadelenin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendirilen Latin Amerika, küresel aşı ittifakı GAVI Alliance’ın açıklamasına göre 2021'de COVAX programından 280 milyon aşı edinecek.

Pandemi ile mücadele kapsamında WHO inisiyatifiyle aşıya adil erişimini kolaylaştırmak için kurulan; çok bileşenli ve küresel bir girişim olan COVAX özellikle yoksul ülkelerde yaşayan nüfusun en az yüzde 20’sini aşılama hedefi taşıyor.

Aşı tedariği için Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi, Johnson & Johnson ve Sanofi/GSK ile anlaşmaları yapan COVAX, Latin Amerika ve Karayipler’e ilk aşı sevkiyatını Şubat ayında yapacak. İlk olarak sağlık çalışanları, yaşlılar ve risk grubunda yer alanlar aşılanacak.