HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. COVAX Latin Amerika’da Aşı Dağıtımına Başlıyor 

COVAX Latin Amerika’da Aşı Dağıtımına Başlıyor 

29.01.2021 19:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
COVAX Latin Amerika’da Aşı Dağıtımına Başlıyor 

Küresel Aşı İttifakı’nın açıklamasına göre 2021 yılında COVAX Latin Amerika’ya 280 milyon aşı gönderecek

Yaklaşık 18,7 milyon vaka ve 589 bin can kaybı ile pandemiden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Latin Amerika ve Karayipler’de 2 milyona yakın aktif vaka bulunuyor.

Yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlardan dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından salgına karşı verilen küresel mücadelenin en zayıf halkalarından biri olarak değerlendirilen Latin Amerika, küresel aşı ittifakı GAVI Alliance’ın açıklamasına göre 2021'de COVAX programından 280 milyon aşı edinecek.

Pandemi ile mücadele kapsamında WHO inisiyatifiyle aşıya adil erişimini kolaylaştırmak için kurulan; çok bileşenli ve küresel bir girişim olan COVAX özellikle yoksul ülkelerde yaşayan nüfusun en az yüzde 20’sini aşılama hedefi taşıyor.

Aşı tedariği için Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi, Johnson & Johnson ve Sanofi/GSK ile anlaşmaları yapan COVAX, Latin Amerika ve Karayipler’e ilk aşı sevkiyatını Şubat ayında yapacak. İlk olarak sağlık çalışanları, yaşlılar ve risk grubunda yer alanlar aşılanacak.

80 milyon doz ücretsiz aşı

Bu yıl boyunca bölgede dağıtılması planlanan 280 milyon doz aşının 200 milyonu projeye finansal katkıda bulunan COVAX üyesi ülkelere, 80 milyon dozu ise pandemiyle mücadeleye yeterli kaynak ayıramayan ülkelere ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Pan-Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) geçtiğimiz ay aralarında Bolivya, Nikaragua, El Salvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nin bulunduğu 10 ülkeye ücretsiz Corona aşısı yardımı yapılacağını duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
İstanbullular dikkat! İki ilçede 8 saatlik su kesintisi olacakİstanbullular dikkat! İki ilçede 8 saatlik su kesintisi olacak
Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?Instagram takipçi hilesi güvenilir mi?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

İstanbullular dikkat! İki ilçede 8 saatlik su kesintisi olacak

İstanbullular dikkat! İki ilçede 8 saatlik su kesintisi olacak

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.