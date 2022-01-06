Covax’tan Venezuela’ya Aşı Yardımı

Pandemi ile küresel mücadele çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) inisiyatifiyle aşıya erişimi kolaylaştırmak için kurulan COVAX, pandemiye, son yılların en ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerinden birini yaşarken yakalanan Venezuela’ya 3,1 milyon doz Sinopharm aşısı gönderdi.

Bununla, Covax’ın Venezuela’ya gönderdiği toplam aşı sayısı 8 milyon 976 bine ulaştı. Bu sayı Covax’ın Venezuela’ya tahsis ettiği toplam aşının yüzde 70’ini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçtiğimiz günlerde halkın yüzde 90’ının aşılandığını duyursa da aşılanan kişi sayısında birçok sağlık örgütü bu rakamın gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Pan-Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) verilerine göre Venezuela’da iki doz aşı olanlar nüfusun yüzde 40,44’üne, bir doz aşılananlarınsa yüzde 64,08’ine denk geliyor.

Üçüncü doz aşılamaya bu hafta başlanabilen ülkede ilk olarak doktor ve hemşireler aşılanacak. Yetkililer üçüncü doz aşılamanın Rus Sputnik Lite ve Çin Sinopharm ile yapılacağını duyurdu.

Venezuela’da resmi rakamlara göre 4 bin 832 aktif vaka bulunuyor.

“Hastaneler hizmet veremiyor”

VOA Türkçe’ye konuşan Caracas Hemşireler Odası yöneticilerinden Betty Acosta, çalıştığı Vargas Hastanesi’nde sağlık personelinin aşılanmasına Çarşamba günü başlandığını ancak yetersiz bütçe ve malzemelerden dolayı sağlık merkezlerinin hizmet vermekte zorlandığını söylüyor.

Acosta, “Hastanelerde sabun, çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinden; virüse karşı hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları koruyan eldiven, alkol ve maskeye kadar en gerekli malzemeler bile yetersiz” diyor.

Bugüne kadar en az 815 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği Venezuela’da neredeyse virüs kaynaklı yaşanan her 6 ölümden birinin sağlık personeli olması dikkat çekiyor.

“Monitor Salud” adlı meslek örgütüne göre hastanelerde laboratuvarlarının yüzde 89’u bozulan ekipmanların tamir edilememesi ya da yenisinin satın alınamaması; tahlil sürecinde kullanılan malzeme eksikliğinden dolayı hizmet dışı.

Sağlık çalışanlarının da yaşanan toplu istifalardan dolayı ihtiyacın çok altında olduğuna dikkat çeken Acosta, beş kişilik bir ailenin zorunlu mutfak masrafının ayda 248 dolar olarak hesaplandığı ülkede hemşirelere ödenen yaklaşık 20 dolarla geçinebilmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor.

