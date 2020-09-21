Covid-19 2. el araç satışlarını nasıl etkiledi?

İnternetin günümüzdeki yayılma hızı nedeni ile, tacir olmayan bir firmaya bağlı bulunmayan kişilerinde kolaylıkla belli internet siteleri üzerinden araç satışı yapabiliyor olmaları; bazı kişilerin bu işi ticarete dökerek, gelir elde etmesinin de önünü açtı. Ülkemizde 2. El Araç Satışı yapmak isteyen bu kişiler için Resmi Belge ihtiyacı bulunmuyordu; dolayısıyla bu bağlamda denetimsel bir zorluk ve eksiklik de mevcuttu. Resmi olmayan şekillerde 2. El Araç Satışı yapan kişiler ancak İhbar ve/veya Şikayet üzerine incelemeye alınıyordu.

Covid-19 ‘un 2. El Araç Satışını doğrudan etkileyen mahiyeti bu duruma da müdahale getirdi.

Ağustos.2020 tarihli 31214 Sayılı Resmi Gazete ile: ‘’ İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘’ yayınladı. Ticaret Bakanlığı bu Yönetmelik ile, 2. El Araç Satışına ‘’ YETKİ BELGESİ’’ kavramını getirdi. Artık, 2. El Araç Satışı yapanların bir yetki belgesi alma zarureti getirildi; Yetki Belgesi bulunmaya kişi/kurumların ise yılda en fazla 3 kez 2. El Araç Satışı yapabilecekleri hüküm altına alındı. Yetki Belgesinin nasıl alınacağı Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtildi.

Eğer yetki belgesi almadan ve/veya yılda 3 aracın üzerinde satış yaparsanız bu satışın cezası 01.Eylül.2020 tarihi itibariyle başlamak üzere Araç başı 5,000.00 TL olarak belirlendi. Kayıt dışı satış yapacak olan kişilerin, Bakanlık tarafınca tespit edilerek ; vergi mükellefi olacakları düzenlemede yer aldı.

Daha önce Yetki Belgesi alan işletmelerin yetki belgelerindeki 5 yıl süresi ‘’ iptal edilinceye kadar’’ olarak değiştirildi. Ancak bu işletmelerin, işyeri açma ve işletme ruhsatlarına ilişkin yönetmelikteki şartları taşıdıklarını 30.Haziran.2021 tarihine kadar İETTS ( İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemlerine) aktarma yükümlülükleri doğdu.

Araç Kiralama firmalarının en az 1 yıl süre ile kiralama yapabilecekleri , Ekspertizlerin araca ilişkin ayıplı ve hatalı rapordan sorumlu olacakları gibi hükümler de kaleme alındı.’’... Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi Bakanlıkça yapılan bildirim tarihinden itibaren on gün içinde TSE tarafından iptal edilir...’’ hükmüne de yer verildi.