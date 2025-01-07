Covid-19'a benzeyen virüs salgını hızla yayılıyor: Vakalar iki katına çıktı! Doktorlardan uyarı geldi

Dr. Andrew Catchpole, HMPV'nin genellikle soğuk aylarda bildirildiğini söylerken, "Çin'de ciddi enfeksiyon oranlarının normal bir yılda beklediğimizden daha yüksek olabileceği görülüyor" dedi.

Ciddi komplikasyonlar açısından en yüksek risk grubunda çoğu virüste olduğu gibi çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar yer alıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Solunum yolu enfeksiyonları kış mevsiminde zirveye ulaşıyor" dedi.

HMPV NASIL BULAŞIR?

HMPV de Covid'e benzer şekilde bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında havada dolaşan solunum damlacıkları yoluyla yayılır. El sıkışmak ve kirli yüzeylere dokunmak gibi yakın kişisel temaslar da hastalığı yayabilir.

HMPV BELİRTİLERİ NELER?

İlk olarak 2001 yılında ortaya çıkan HMPV, genellikle soğuk algınlığı semptomlarına neden oluyor. Ancak bronşit, bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi semptomlar da ortaya çıkabiliyor. Öyle ki hastalarda nefes darlığı, şiddetli öksürük veya hırıltı dahi görülebiliyor.

CDC'ye göre en sık görülen semptomlar ateş, öksürük, tıkanıklık ve nefes darlığıdır.

HMPV TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın aşısı veya özel tedavisi yoktur. Bu virüsten etkilenen vatandaşlara uzmanlar "Dinlenin, sıvı alın, başkalarına bulaştırmamaya çalışın." tavsiyesinde bulunuyor.