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  4. Covid-19'a karşı kalkanınız olacak! Maskenize 1 damla damlatmanız yetiyor

Covid-19'a karşı kalkanınız olacak! Maskenize 1 damla damlatmanız yetiyor

17.12.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Covid-19'a karşı kalkanınız olacak! Maskenize 1 damla damlatmanız yetiyor

Yalnızca koronavirüs değil farklı virüslerle savaşta da etkili olan antiviral bitkiler, dirençli ve sağlıklı bir bünye için ihtiyacınız olan desteği sağlıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Dr. Ebru Özdemir Nath, bitkiler, yağlar ve bitki çaylarından yararlanarak covid-19'a karşı vücudunuzda koruyucu bir kalkan oluşturabileceğini söyledi.

Modern tıptan önceki yüzyıllar boyunca bitkiler ve onlardan elde edilen destek ürünleri, çeşitli hastalıkların tedavisi ve vücudun sağlamlaştırmada kullanılıyordu. Tüm dünyada yüz milyonlarca insanı etkileyen koronavirüs pandemisinde de dirençli ve sağlıklı bir bünye için bitki çayları, yağları ya da bitkilerden elde edilen çeşitli özütlerin destek amaçlı kullanımı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Virüslerle savaşan, enfeksiyonların önüne geçebilen ya da hastalığın şiddetini azaltmada faydası görülebilen antiviral etkileri yüksek bitkiler hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ebru Özdemir Nath, bu bitkilerin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. Nath, “İlaç teknolojilerinin gelişmediği çağlarda insanlar doğadaki bitkileri farklı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanıyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı etkili bitkiler bugün daha da önem kazandı” diye konuştu.

VİRÜSLERE KARŞI HANGİ BİTKİLER ETKİLİ?

Antiviral etkisi bulunan bitkilerin, yağları ya da çaylarının hem dahili kullanımı hem de uçucu yağlar ya da kremlerinin harici yollardan kullanılmasıyla dezenfektan olarak etki gösterebildiklerini belirten Dr. Nath, farklı virüs türleri üzerinde antiviral etkili aromatik bitki türleri arasında adaçayı, bergamot, beyaz kekik, biberiye, çay ağacı, ıtır, karanfil, limon otu, melissa, mercan köşk, okaliptus, paçuli, tarçın ve tatlı portakalın sayılabileceğini belirtti.

ARAŞTIRMALAR OKALİPTUS, ITIR VE LİMON YAĞLARININ KORANAYA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Okaliptüs, ıtır ve limon uçucu yağlarının koronavirüs üzerinde etkili olduğunun kanıtlandığını söyleyen Dr. Nath, “Hindistan’da bulunan bir üniversitede, biyoteknoloji laboratuvarında, okaliptus bitkisinin Kovid-19 ‘a karşı etkisini araştırılmış. Buna göre, bilim insanları bitkinin içindeki ökaliptol bileşeninin antiviral etki gösterip, koruyucu olduğu sonucuna ulaşmış. Tayvan’da yer alan bir üniversite, bir şirket ve araştırma merkezinden araştırmacılar ise ıtır ve limon yağının Kovid-19’a karşı etkisini ortaya koyan çalışmaya imza atmış. Çalışmada, ıtır ve limon yağının viral enfeksiyonu önleyip, virüsün hücrelere girmesini engellediği sonucu elde edilmiş. Bu uçucu yağların kalitesi de etkisi açısından çok önemlidir. Çünkü uçucu yağların içindeki antiviral etki gösteren etken maddelerin oranı istenen seviyede olursa beklenen etki oluşur. Bu nedenle etken madde analizleri yapılmış uçucu yağların eczacı danışmanlığında ve eczanelerden temin edilmesi güvenli kullanım açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

“EŞYA, ORTAM TEMİZLİĞİ VE EL DEZENFEKSİYONUNDA KULLANILABİLİR”

Uçucu yağların virüs ve bakterilerden korunmak için günlük yaşamda farklı şekillerde kullanılabileceğini kaydeden Dr. Nath, “Antiviral, antibakteriyel etkileri ile yaşadığımız ortamı, giysilerimizi, ellerimizi steril tutmak için aromatik bitkilerden destek alabiliriz. Bu konuda bitkilerin uçucu yağları ile yapılan farklı aromaterapi uygulamaları var” ifadelerini kullandı.

Dr.Nath, antiviral etkili bitkilerin kullanımı konusunda önerilerde bulunarak, “Bulunduğumuz odanın havasının temizlenmesinde antiviral etkili uçucu yağları oda difüzörü içine ekleyerek kullanabiliriz ayrıca bunları bitki suları veya saf su ile karıştırarak bir sprey şişesi yardımıyla üzerimizdeki giysilere sıkarak da kullanabiliriz. Ellerimizi steril etmek için antiviral etkili uçucu yağlar ve Aloe vera jeli ile hazırlayacağımız jel karışımlarını kullanabiliriz. Bu karışımda bulunan doğal yağlar ellerimizin yıpranmadan steril kalmasını sağlar” dedi.

“ÜST SOLUNUM YOLUNDA KORUMA SAĞLAYACAKTIR”

Nath, “Buğu yöntemi ile sıcak suyun içine damlatılan birkaç damla uçucu yağın burundan teneffüs edilmesi özellikle üst solunum yollarında antiviral etki ile koruma sağlayacaktır. Ilık suyun içine damlatılan uçucu yağlar ile sabah ve akşam gargara yapılması ağız ve boğaz mukozasında koruma sağlayabilir. Bu kullanımlar özellikle alerjik kişilerde beklenmeyen yan etkilere neden olabileceği için, kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktor ve eczacı danışmanlığında kullanması gerekmektedir” diye konuştu.

MASKENİZE DAMLATABİLİRSİNİZ

Üst solunum yollarında anti viral etki oluşturan uçucu yağların maskeye damlatılarak da kullanılabileceğini belirten Nath, “Etkisi kanıtlanmış olan uçucu yağları gün içinde belirli aralıklarla koklamak üst solunum yollarında antiviral bir etki oluşturur ayrıca maskenin kenarına damlatılan bir damla uçucu yağ maske içinde ikinci bir koruma sağlayacaktır. Maskenin filtre özelliğini yitirmemesi için maskenin kenarına veya içte kalan iplerin üzerine damlatıyoruz” dedi.

Bu kullanımlar özellikle alerjik kişilerde beklenmeyen yan etkilere neden olabileceği için, kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktor ve eczacı danışmanlığında kullanması gerekmektedir.

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