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Covid-19’a karşı mücadele devam ediyor: bu hijyen ürünlerine ihtiyacınız olacak

25.08.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 sürecinde virüsten korunmaya yardımcı olacak ürünleri sizler için derledik.

Covid-19’a karşı mücadele devam ediyor: bu hijyen ürünlerine ihtiyacınız olacak

Salgın döneminde, insan sağlığının her an risk altında olması nedeniyle çeşitli önlemler almak gerekiyor. Aşı çalışmaları hız kazanmış olsa da, sosyal mesafeye ve kişisel hijyene büyük önem vermemiz gerekiyor. Maske ve dezenfektan kullanımı en bilinen koruyucu tedbirlerden olurken, vücudumuzu dinç ve güçlü tutmak için vitamin takviyesi almak hastalığın kolay bir şekilde atlatılmasına yardımcı oluyor. Salgın döneminde, sağlığınızı korumanız için etkili olacak ürünleri sizler için derledik.

1- Filtreli maskeler

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Covid-19 ağız ve burun yolundan rahatlıkla bulaşan bir virüs türü olduğundan korunmak için filtreli maskeden yardım alınıyor. Filtreli maske, üç katmandan meydana geliyor ve orta katmanında filtresi yer alıyor. Bu sayede virüslerin, bakterilerin, tozların ve aşındırıcıların da solunum yoluna ulaşması engellenerek Covid-19’a karşı etkili koruma sağlanabiliyor.
Melt Blown Fitreli Maskeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Yıkanabilir bez maske ile rahatlık ve güvenlik bir arada

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Salgın süreci boyunca günlük hayatın her noktasında maskeye ihtiyaç duyuluyor. Genellikle klasik maskelerde kulakları kesme şikayeti olanlar bu tasarım sayesinde rahatlığı ve korumayı bir arada yakalıyor. Üstelik yıkanabilir olması nedeniyle de uzun süreli kullanım arayanların ihtiyacına cevap oluyor.
Enseden askılı yıkanabilir maskeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Bu maskelerle gözlükleriniz buğlanmayacak

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Covid-19’a karşı önlem almak için kullanılan bazı maskeler, gözlüklerin buğulanmasına neden oluyor. Bu da çok rahatsız edici durumlar yaratıyor. Gözlük kullananlar için tasarlanan bu maske, burun bölgesini saran yapısı sayesinde buğulanma yapmıyor ve 3 katlı yapısıyla virüse karşı koruma sağlıyor.
Gözlük kullananlar için cam buğulanmasını önleyen maskeyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Antiviral mendille, virüs ve bakterilere karşı savaşın

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Alkollü antiviral mendiller virüsün üremesinin durdurulmasında yardımcı oluyor. O nedenle pandemi döneminde ellerdeki bakteri ve virüslerden arınmak için bu üründen yararlanılıyor. Ellerin temizlenmesinin yanı sıra mekanda kapı kolu, masa ve benzeri alanların temizliği için de tercih ediliyor.
Antiviral Mendile BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Kolonyalı mendil ile el temizliği

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Covid-19’un yayılma riskini en aza indirgemek için uzmanlar el temizliğine ekstra önem verilmesi gerektiğini öneriyor. Bu noktada kolonyalı mendiller el temizliği için kurtarıcı oluyor. İçeriğindeki alkol miktarı sayesinde eldeki virüs ve bakterileri büyük oranda öldürerek suya ve sabuna ulaşılamayan anlarda kurtarıcı oluyor.
Kolonyalı mendile BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Hassas ciltler için organik pamuklu temizlik havlusu

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Salgının hızla ilerlemesine karşın temizlik hususunda birçok önlem alınıyor. Bu noktada özellikle hassas cilde sahip olan yetişkinler ve çocuklar için uygun olan organik pamuklu temizlik havlusu, ellerdeki virüsü büyük oranda bertaraf etmeye yardımcı oluyor ve koronaya karşı koruma sağlıyor.
Organik pamuklu temizlik havlusu BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Solgar vitamin ile bağışıklığınızı güçlendirin

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Solgar Vitamin içeriğinde yer alan doğal bileşenler sayesinde vücudun direncini artırıyor. Virüsün belirtileri olan yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklardan kolay bir şekilde kurtulmak için takviye olarak kullanılıyor.
Solgar Vitamine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Supradyn ile beden sağlığınızı koruyun

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Supradyn, bitkisel gıda takviyesi olarak günlük hayatta sıklıkla tercih edilen bir ürün. Günün yoğun temposunda kaybedilen enerjiyi geri kazanmada etkili oluyor. Özellikle salgın döneminde bedeni virüse karşı dirençli tutmak için tercih ediliyor.
Supradyn’e BURADAN ulaşarak inceleyebilirsiniz.

9- Hardline Nutrition ile kas ve eklem ağrılarını ortadan kaldırın

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Bu ürün vücutta bel, sırt ve eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı oluyor. Günde 1-2 kapsül alınarak gıda takviyesi olarak kullanılabiliyor. Bu sayede vücuda direnç kazandırarak Covid-19’a karşı savaşmada büyük rol oynuyor.
Hardline Nutrition Vitamin Mineral’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Yorgunluğa ve bitkinliğe karşı...

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Covid-19 döneminde özellikle vücudun hastalığa karşı bariyer oluşturabilmesi için vitamin takviyelerinden yararlanılıyor. Vitabiotics Wellwoman, içeriğinde yer alan B12, B6, B2 ve magnezyum gibi vitaminler sayesinde bedende meydana gelen yorgunluk ve bitkinlik hissini en aza düşürerek Covid’e karşı kalkan etkisi görüyor.
Vitabiotics Wellwoman’i BURADAN inceleyebilirsiniz.

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koronavirüs (Covid-19) Amazon
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