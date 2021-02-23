Covid-19'a yakalananlara akciğer temizliği önerisi: Hayati önem taşıyor!

Covid 19 hastalığında akciğer kapasitesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. İrfan Eser, hastalığın ilk yerleşim yerinin boğaz ardından akciğerler olduğunu hatırlattı. Covid 19 virüsü tarafından akciğerlerde tutulan alanlarda viral pnömoni (zatürre) geliştiğini ifade eden Doç. Dr. Eser, bu durumda akciğerlerin normal görevini yerine getiremediğini söyledi. Doç. Dr. Eser, “Covid 19, akciğerlerde ne kadar yer tutarsa, o kadar alan oksijen ve karbondioksit değişimini yapamıyor. Covid 19 tutulumu ne kadar fazlaysa oksijen- karbondioksit değişimi o kadar az olacağından hastalığın gidişatı kötü etkileniyor. Akciğer tutulumu yüzde 40’ın üzerindeyse, hastanın durumu ölüme kadar gidebiliyor" dedi.

NORMAL OKSİJEN BASINCI 80 İLE 100 MM ARASINDA

Sağlıklı bir insanda kandaki normal oksijen basıncının 80 ile 100 mm arasında seyrettiğini anlatan Doç. Dr. İrfan Eser, bu basıncın azaldığı durumlarda dokulara yeterince oksijen gitmediğini belirtti. Dokuların oksijen ihtiyacının her dokuya göre değiştiğini de vurgulayan Doç. Dr. Eser, organların oksijensizliğe dayanıklılık sürelerini ise şöyle aktardı: