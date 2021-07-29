HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

29.07.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın federal hükümete bağlı tüm sivil memurlara Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlandığı bildirildi.

Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın federal hükümete bağlı tüm sivil memurlara Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlandığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, aşı yaptırmayan memurlar için işyerinde düzenli test yaptırmak, sosyal mesafeye uymak ve maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca aşı yaptırmamış memurların iş seyahatleri üzerinde de kısıtlamalar uygulanacak.

Biden'ın yeni düzenlemeleri Perşembe günü Beyaz Saray'da yapacağı bir konuşmayla açıklaması bekleniyor.

Biden, Salı günü bir gazetecinin federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirip getirmeyeceklerine ilişkin sorusuna bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyerek yanıt verdi.

Biden, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Ancak aşı olmadıysanız, zannettiğim kadar akıllı olmadığınız anlamına gelir" diye konuştu.

ABD'de federal hükümete bağlı yaklaşık iki milyon memur bulunuyor.

ABD basını, Biden yönetiminden yetkililere dayandırdıkları haberlerinde New York'takine benzer bir düzenlemeye gidilmesinin planlandığını aktardı.

New York Valisi Andrew Cuomo, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, eyalete bağlı memurların aşı sertifikası sunmaları ya da her hafta PCR testi yaptırmaları gerektiğini açıkladı.

Cuomo ayrıca, eyalete bağlı hastanelerde "hastalarla muhatap olan" sağlık çalışanlarının da görevlerine devam edebilmeleri için aşı yaptırmak zorunda olduklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Dünya bu başarıyı konuşuyorDünya bu başarıyı konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

"Evleniyorum" demişti! Nikah şahidi Cemal Can oldu!

Aşk pozu: Hayat arkadaşımı özledim

Aşk pozu: Hayat arkadaşımı özledim

Manavgat'ta felaket! Acı haber geldi

Manavgat'ta felaket! Acı haber geldi

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.