Covid-19: ABD'de vaka ve hastaneye yatış sayısında rekor kırılıyor

ABD'de koronavirüs salgını dolayısıyla vaka ve hastaneye yatış sayılarında reko artış devam ediyor. Noel yaklaşırken artış hızının daha da ivmelenmesinden endişe ediliyor.

Salgın sebebiyle hastane yatışları Kasım ayından bu yana iki katına çıkarak ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Çarşamba günü yayımlanan verilere göre günlük vaka sayısı da 195 bin 695 oldu. Günlük ölüm sayısı ise 2 bin 733 olarak rapor edildi.

Los Angeles'taki vaka sayısındaki benzeri görülmemiş artışın ardından halka evlerinde kalma çağrısı yapıldı.

Ülke çapındaki toplam vaka sayısı 14 milyona yaklaşırken, toplam ölüm sayısı ise 264 bini geçti.

Son haftalarda salgına ilişkin sayılar artmaya devam ederken yalnızca Kasım ayında her hafta yaklaşık bir milyon yeni enfeksiyon bildirildi. Bu dakikada 99 vakaya eşdeğer.

Bu büyük artışın ardından ABD'li yetkililer ülkenin sağlık sisteminin bu kış emsalsiz bir şekilde zorlanacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Müdürü Robert Redfield, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ABD'lilerin halk sağlığı tarihindeki en zor dönemleri olacak" dedi.