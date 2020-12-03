HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19: ABD'de vaka ve hastaneye yatış sayısında rekor kırılıyor

Covid-19: ABD'de vaka ve hastaneye yatış sayısında rekor kırılıyor

03.12.2020 16:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19: ABD'de vaka ve hastaneye yatış sayısında rekor kırılıyor

ABD'de koronavirüs salgınında rekor vaka sayısı ve hastaneye yatışlar rapor ediliyor. Noel yaklaşırken bu artışın daha da ivme kazanmasından endişe ediliyor.

ABD'de koronavirüs salgını dolayısıyla vaka ve hastaneye yatış sayılarında reko artış devam ediyor. Noel yaklaşırken artış hızının daha da ivmelenmesinden endişe ediliyor.

Salgın sebebiyle hastane yatışları Kasım ayından bu yana iki katına çıkarak ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Çarşamba günü yayımlanan verilere göre günlük vaka sayısı da 195 bin 695 oldu. Günlük ölüm sayısı ise 2 bin 733 olarak rapor edildi.

Los Angeles'taki vaka sayısındaki benzeri görülmemiş artışın ardından halka evlerinde kalma çağrısı yapıldı.

Ülke çapındaki toplam vaka sayısı 14 milyona yaklaşırken, toplam ölüm sayısı ise 264 bini geçti.

ABD'de toplam vefat ve toplam hastanadeki kişi sayısı. . .Son haftalarda salgına ilişkin sayılar artmaya devam ederken yalnızca Kasım ayında her hafta yaklaşık bir milyon yeni enfeksiyon bildirildi. Bu dakikada 99 vakaya eşdeğer.

Bu büyük artışın ardından ABD'li yetkililer ülkenin sağlık sisteminin bu kış emsalsiz bir şekilde zorlanacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Müdürü Robert Redfield, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ABD'lilerin halk sağlığı tarihindeki en zor dönemleri olacak" dedi.

Ülkenin en kalabalık üç eyaleti California, Texas ve Florida salgından en kötü etkilenen bölgeler arasında. Her üç eyalette de bir milyondan fazla vaka kaydedildi.

ABD'de günlük ölüm ve hastaneye yatış sayısı. . .Yetkililer, Şükran Günü tatili sebebiyle birçok insanın hükümet tavsiyelerini hiçe sayarak seyahat etmesi sebebiyle vaka sayılarının önümüzdeki günlerde de artmaya devam edeceği yönünde bir beklentiye sahip.

CDC'nin seyahatlerle ilgili yöneticisi Cindy Friedman, yaptığı açıklamada, "Bu insanların sadece küçük bir kısmı hastalığı taşısa bile bu yüz binlerce yeni vaka anlamına gelebilir" dedi. CDC, insanları Noel boyunca seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Ancak kurum, enfekte bir kişiyle temas kurduktan sonra insanların ne kadar süreyle karantina altına almaları gerektiğine ilişkin yönergelerini gevşeterek, süreyi 14 günden 7 ila 10 gün arasına indirdi.

ABD'de yetkililer bu ay içerisinde iki aşının acil onayı için bir araya gelecek.

Ölümlerin sayısı hala artsa da, vaka sayısına göre gerçekleşen ölüm sayısı düşüş eğiliminde.

CDC, ölümle sonuçlanan vakaların Nisan'da yüzde 6,7 olduğunu ancak bu oranın Eylül'de yüzde 1,9'a gerilediğini söylüyor.

Bu da sağlık çalışanlarının hastalığı tedavi etmede artık daha başarılı olduğuna dair bir gösterge.

Yetkililerin, Moderna aşısının acil onayı için 10 Aralık'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Bu hafta İngiltere'de onaylanan Pfizer aşısı için ise 17 Aralık'ta başka bir toplantı düzenlenecek.

Kısa bir süre önce yapılan Gallup anketine göre, ABD halkının yüzde 58'inin aşı için istekli olduğunu ortaya koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldıABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması işe yaradı mı? İşte yanıtı

Sokağa çıkma kısıtlaması işe yaradı mı? İşte yanıtı

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

İngiltere'de korkutan patlama

İngiltere'de korkutan patlama

ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı

ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi

Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi

'Adolf Hitler' Namibya seçimlerini kazandı

'Adolf Hitler' Namibya seçimlerini kazandı

Ivanka’ya otel harcaması sorgusu

Ivanka’ya otel harcaması sorgusu

Fransa eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing öldü

Türkiye karşıtı Fransa eski Cumhurbaşkanı öldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.