Covid-19: AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı

Avrupa Birliği, 446 milyon kişiyi Covid-19'dan korumak için koordineli bir aşı kampanyası başlattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının 27 üye ülkenin tamamına dağıtıldığını söyledi.

Bu süreçte, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Pfizer-BioNTech aşısını onayladı.

Almanya, Macaristan ve Slovakya, bir gün daha beklemek istemediklerini söyleyerek aşıları Cumartesi günü aldıktan kısa bir süre sonra uygulamaya başladı.

Böylece AB de, aşılama kampanyalarına başlayan Çin, Rusya, İngiltere, Kanada, ABD, İsviçre, Sırbistan, Singapur ve Suudi Arabistan'a katıldı.

AB'de şimdiye kadar 335.000'den fazla Covid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.

Blok'ta 14 milyondan fazla insana virüs bulaştı ve şu anda neredeyse tüm üye devletlerde katı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor.

AB, çeşitli ilaç şirketlerinden iki milyardan fazla aşı dozu için sözleşme imzaladı.

Ursula von der Leyen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün, zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz. Covid-19 aşısı tüm AB ülkelerine teslim edildi. Aşılama AB genelinde yarın başlayacak" dedi.