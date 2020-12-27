Covid-19: AB'de eş zamanlı aşılama kampanyası başladı

https://twitter.com/vonderleyen/status/1342751465274806273 Kampanyanın büyüklüğü, bazı ülkelerin emekli sağlık görevlilerini yardıma çağırdığı anlamına geliyor. İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış daha bulaşıcı yeni koronavirüs varyantı, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra birkaç Avrupa ülkesinde de tespit edildi. İlk olarak İngiltere'de tespit edilen daha bulaşıcı Covid-19 varyantı, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde de tespit edildi. İngiltere'den gelenlerle bağlantılı enfeksiyonlar Fransa, İspanya, Hollanda, Almanya, Danimarka, İtalya, İsveç, İsviçre ve Avustralya'da da rapor edildi. Yetkililer, Kanada, Ontario'da virüs tespit edilen bir çiftin bilinen seyahat geçmişine veya yüksek riskli temaslara sahip olmadığını söylüyor. Japonya, ikamet etmeyen yabancı uyrukluların çoğunun ülkeye girişini Pazartesi gününden itibaren bir ay süreyle yasaklayacak.
İngiltere'de tespit edilen yeni tür hangi ülkelerde görüldü?
https://twitter.com/vonderleyen/status/1342751465274806273
Kampanyanın büyüklüğü, bazı ülkelerin emekli sağlık görevlilerini yardıma çağırdığı anlamına geliyor.
İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış daha bulaşıcı yeni koronavirüs varyantı, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra birkaç Avrupa ülkesinde de tespit edildi.
İlk olarak İngiltere'de tespit edilen daha bulaşıcı Covid-19 varyantı, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde de tespit edildi.
İngiltere'den gelenlerle bağlantılı enfeksiyonlar Fransa, İspanya, Hollanda, Almanya, Danimarka, İtalya, İsveç, İsviçre ve Avustralya'da da rapor edildi.
Yetkililer, Kanada, Ontario'da virüs tespit edilen bir çiftin bilinen seyahat geçmişine veya yüksek riskli temaslara sahip olmadığını söylüyor.
Japonya, ikamet etmeyen yabancı uyrukluların çoğunun ülkeye girişini Pazartesi gününden itibaren bir ay süreyle yasaklayacak.