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Covid-19: Araştırmalar, hastalığı geçiren kişilerin bağışıklığının beş ay sonra sona erebileceğini gösteriyor

22.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Covid-19: Araştırmalar, hastalığı geçiren kişilerin bağışıklığının beş ay sonra sona erebileceğini gösteriyor

Yeni yapılan bir çalışma, Covid-19 atlatan kişilerin en az beş ay bağışıklığa sahip olabileceği ancak bu sürenin ardından virüsü taşıyıp yayabileceğini ortaya çıkardı.

Yeni yapılan bir çalışma, Covid-19 atlatan kişilerin en az beş ay bağışıklığa sahip olabileceği ancak bu sürenin ardından virüsü taşıyıp yayabileceğini ortaya çıkardı.

PA bilim muhabiri Nina Massey'in haberine göre, uzmanlar Covid-19 atlatan kişilerden bazılarının virüsü burun ve boğazlarında taşıyabilecekleri ve bu nedenle başkalarına da bulaştırma riski oluşturdukları konusunda uyardı.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi, Sarscov2 Bağışıklık ve Yeniden Enfeksiyon Değerlendirmesi'nin (Siren) çalışmasındaki ilk raporlara göre, geçirilen enfeksiyondan oluşturulan antikorların en az beş ay boyunca yeniden enfeksiyona karşı yüzde 83 koruma sağladığı sonucu ortaya çıktı.

Bu sonuç, ilk dalgada hastalığa yakalanan kişilerin artık hastalığa tekrar yakalanmaya karşı savunmasız olabileceğini gösteriyor.

'Covid**-19 atlatan kişilerin çoğu yeniden enfeksiyondan korunuyor'**

Antikor sahibi kişilerde yeniden enfeksiyonlar nadir görülmesine rağmen araştırmacılar, Covid-19'a yakalanıp atlatan 6 bin 614 katılımcı arasında 44 potansiyel yeniden enfeksiyon tespit etti.

Halk Sağlığı Merkezi'nin kıdemli tıp danışmanı ve Siren çalışmasının başındaki kişi olan Prof. Dr. Susan Hopkin, yaptığı değerlendirmede, "Bu çalışma bize Covid-19'a karşı antikor koruması hakkında bugüne kadarki en net resmi verdi, ancak insanların bu erken bulguları yanlış anlamaması kritik" dedi.

Hopkin, virüsü atlatan kişilerin çoğunun yeniden enfeksiyondan korunduğunu bildiklerini ancak bu korumanın ne kadar sürdüğü bilgisine henüz sahip olmadıklarını söyledi.

İnsanların hayati bir şekilde virüsü hala geçirebileceğine inandıklarını belirten Hopkin, "Yeniden enfekte olma olasılığınızı hala yüksek. Ancak yine de virüsü kapıp başkalarına bulaştırma riskiniz de var" diye konuştu.

Hopkin, sağlık sistemini ve hayatları korumak için evde kalmanın her zamankinden daha çok hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Covid-19 testi

Çalışma, aşıları kapsamıyor

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar, çalışmanın koronavirüs aşılarının ardından sağlanan antikor veya bağışıklık üzerine ve aşıların koruyuculuğu üzerine herhangi bir kanıt barındırmadığını da ifade etti.

Hakemli olmayan çalışma, bu yılın ilerleyen dönemlerinde aşı yanıtlarını dikkate alacak.

Daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 bin 614 kişiye 18 Haziran ve 24 Kasım arasında yeniden test yapan bilim insanları 44 yeniden enfeksiyonu tespit etti. Bu sonuç da virüsün bir kere enfekte oluşunun yüzde 83 koruma sağlayabileceğini temsil ediyor.

Çalışma sonucunun iyi bir haber olduğunu değerlendiren Hopkin, "İnsanlara önceki enfeksiyonlarının kendilerini gelecekteki enfeksiyonlardan koruyacağını hissetmelerine izin veriyor. Ancak aynı zamanda bu tam bir koruma da değil. Bu nedenle insanlar dışarıda temas halinde olduklarında yine de dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

44 kişiden 13'ünün de yeniden enfeksiyonlarını semptomatik geçirdiğini dile getiren Hopkins şunları söyledi:

"Sonuçların bize söylediği, önceki enfeksiyonun aşı kadar iyi göründüğü, ki bu da nüfus için çok iyi bir haber. Aşının yanı sıra, halkın bağışıklık kazanmasına da yardımcı olacaktır."

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