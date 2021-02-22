Covid-19: Aşılamaya başlayabilen Afrika ülkeleri hangileri?

Afrika ülkeleri uluslararası ve bölgesel aşı programları üzerinden de bağışlar almayı umuyor.

Bugüne kadar aşı alabilen Afrika ülkeleri ise bunu doğrudan üretici şirketlerle anlaşarak veya Çin, Rusya, Hindistan veya Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bağışları sayesinde başardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Avrupa'daki zengin ülkelerin ellerindeki aşıları Afrika ile paylaşması gerektiğini söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Matshidiso Moeti "Gelişmiş ülkelerde düşük risk grupları aşılanırken Afrika ülkelerinde en kırılgan gruplara bile aşı yapılamaması adil değil" diyor.

Dünya genelinde ülkeler aşıya ulaşmak için yarışırken Afrika ülkelerinin bu yarışta başarılı olduğunu söylemek mümkün değil.

Onlardan biri de Covax programı. Bu programa katılan ülkeler, yoksul ülkelere eşit bir şekilde aşı dağıtılmasını hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika ülkelerinin bu program kapsamında Şubat sonunda ilk aşılarını alabileceğini tahmin ediyor.

İlk olarak kıtaya ulaşacak 90 milyon aşı, nüfusun yüzde 3'üne yetecek.

Bu aşılarla sağlık çalışanları ve en hassas grupların korunması planlanıyor.

Covax'ın son hedefi ise 2021 sonuna kadar Afrika'ya 600 milyon doza kadar aşı sağlayıp nüfusun yüzde 20'sini aşılamak.

Fakat Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı John Nkengasong bu miktarın kıtadaki pandemiyi bitirmeye yetmeyeceğini söylüyor.

Nkengasong ülkelerin nüfuslarının en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini, bu yıl sonuna kadar bu oranın da en az yüzde 35'e ulaşmasına ihtiyaç duyulduğunu aktarıyor.

Afrika Birliği de kıtadaki 55 ülke adına aşı alma girişimlerinde bulunuyor.

Kıtanın en büyük cep telefonu operatörü MTN bu programa 25 milyon dolar bağışladı. Bu sayede kıtadaki yedi milyon sağlık çalışanına aşı sağlanması umuluyor.