Covid-19 aşısı: Afrika'da bazı ülkelerde aşılar neden çöpe gidiyor?

Afrika ülkelerinin önemli bir bölümü Covid-19 aşısı tedarik etmekte zorlanıyor. Kıtada bazı ülkelerde ise son kullanma tarihi geçen binlerce aşı çöpe gidiyor. Malavi'de 16 bin 400 doz, Güney Sudan'da ise 59 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının 13 Nisan olan son kullanma tarihleri geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son kullanma tarihlerini güvenli bir şekilde uzatabilecek yolları araştırmak için bu aşıların tutulması yönündeki çağrılarına rağmen, iki ülke de bu aşıları imha etme kararı aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise yoksul ülkelere aşı tedarik etmeyi amaçlayan Covax programı kapsamında aldığı 1,7 milyon aşının büyük bir bölümünü kullanamayacağını açıkladı. Kongo'da Nisan sonu itibarıyla bu aşılardan yalnızca 1000 doz kullanıldı. Son kullanma tarihi 24 Haziran olmasına rağmen bu aşıların çoğu Togo ile aşı tedariğinin ilk fazını halihazırda tüketmiş olan ülkeler arasındaki Gana'ya gönderiyor. Aşılar neden kullanılmadı? Aslında Oxford-AstraZeneca aşıları üretildikten sonra buzdolaplarında güvenli bir şekilde 6 aya kadar muhafaza edilebiliyor.

Buna rağmen bazı ülkelerde aşılama sürecini yavaşlatan çeşitli unsurlar var. Nitekim Güney Afrika hükümeti, ülkedeki Covid varyantına karşı yeterli koruma sağlayamayacağı gerekçesiyle Şubat ayında teslim aldığı 13 Nisan son kullanma tarihli Oxford-AstraZeneca aşıları kullanmama kararı aldı. Afrika Birliği şimdi bu aşıları kıtadaki diğer ülkelere dağıtmaya çalışıyor. Mart ayının sonlarında Afrika Birliği'ne, Afrika ülkelerine dağıtması için bir milyon doz aşı gönderildi. Ancak Güney Sudan'ın da aralarında olduğu bazı ülkeler, bu aşıların son kullanma tarihi konusunda bilgilendirilmediklerini söyledi. Öte yandan Nijeryalı yetkililer, tüm bu dozları kısa sürede aşılamanın mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine aşıların bir bölümü komşu ülkeleri Togo ve Gana'ya, bir bölümü ise Jamaika'ya gönderildi. WHO, yalnızca Togo ve Gambiya'nın ellerindeki aşı dozlarının tamamını son kullanma tarihinden önce kullandıklarını doğruladı. Aşıların geri kalanına ne olduğu ise bilinmiyor. Aşılama neden gecikti? WHO, Afrika'dan Phionah Atuhebwe, kıtadaki ülkelerin önemli bir bölümünün yeterli hazırlığı yapamadan aşıları teslim aldığını, bunun da aşılamayı yavaşlattığını vurguladı.