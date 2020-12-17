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Covid-19 aşısı: Biden gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacak

17.12.2020 04:13 | Son Güncelleme:
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Covid-19 aşısı: Biden gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacak

Koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden ABD'de toplumun güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, seçilmiş başkan Joe Biden gelecek hafta aşı olacak.

Koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden ABD'de toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, seçilmiş başkan Joe Biden gelecek hafta aşı olacak.

Ekibinden yapılan açıklamada Ocak ayında görevi devralacak Biden'ın gelecek hafta koronavirüs aşısı olacağı duyuruldu.

Diğer yandan Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Cuma günü ilk dozu alacağını bildirdi. Pence'in eşinin ve ülkenin en üst kamu sağlığı yetkilisi Jerome Adams'ın da Cuma günü aşı olacağı belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın, "tıbbi ekibinin doğru bulduğu bir zamanda" aşıyı olacağını söyledi.

ABD'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanlara bu hafta uygulanmaya başlanmıştı.

Bu hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının ülkede kullanıma hazır olarak bulundurulması hedefleniyor.

ABD'de şimdiye kadar yaklaşık 305 bin kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Şimdiye kadarki tespit edilen vaka sayısının 16,7 milyona ulaştığı biliniyor. Bu sayı, nüfusun yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Aşı özel soğutmalı konteynerler içerisinde aşı merkezlerine naklediliyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, "Covid-19 bizi böldü, kızdırdı, birbirimize düşürdü. Ülkemizin kavgadan usandığını biliyorum ama birbirimizle değil, virüsle savaşta olduğumuzu unutmamalıyız" demişti.

Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklanan Pfizer-BioNTech aşısı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından güvenli olduğuna karar verilerek onaylanmıştı. FDA, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının da "güvenli ve yüzde 95 oranında etkili olduğunu" açıkladı.

Büyük 'aşı operasyonu'

Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında ABD hükümetinin Son Hız Harekatı adına konuşan General Gustave Perna, hafta sonunda aşıların 24 saat içinde ilk aşılama merkezlerine nakledileceğini açıkladı.

"Pazartesi günü ülke çapında 145 merkeze, Salı günü 425 merkeze daha ve Çarşamba günü de son 66 merkeze ulaşmış olacak" diyen General Perna öncelikli olarak üç milyon insana yetecek aşının dağıtımının hedeflendiğini kaydetti.

General Perna gazetecilere naklin güvenli bir şekilde yapılacağından yüzde yüz emin olduğunu da söyledi.

Ancak bütün Amerikalılar aşıya erişene kadar çabaların aralıksız sürmesi gerektiğini de ekledi.

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