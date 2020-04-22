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Covid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek! Umut yüzde 80

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, potansiyel yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.

Covid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek! Umut yüzde 80

Hancock, günlük basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Covid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Dünyada aralarında Türkiye'nin de olduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Covid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Covid-19 aşı

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