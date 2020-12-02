Covid-19 aşısı: Putin, koronavirüs aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlama talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı ülkede geliştirilen Sputnik V aşısının yaygın kullanımına gelecek hafta başlanması talimatını verdi.

Ülkede 2 milyon doz Sputnik V aşısının geliştirildiğini söyleyen Putin, aşının ilk olarak öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına uygulanacağını da ekledi.

Rusya, Ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu açıklamıştı.

Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ensititüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, üçüncü faz testlerle ilgili ara sonuçları paylaştı.

Aşı yapılan gönüllülerde, Covid-19 riskinin, plasebo grubundakilere kıyasla yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan Rus aşısıyla ilgili bir diğer ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmedi.

https://www.youtube.com/watch?v=YgzdWATzVic

Bazı Batılı bilim insanları Rusya'daki çalışmanın çok hızlı yapılmış olmasını kaygıyla karşılamış, bir an önce sonuç almak amacıyla kestirme yollara başvurulmuş olabileceği kuşkusunu dile getirmişti.