Covid-19 aşısı: Sinopharm'ın aşısı, Çin'de yaygın kullanım onayı alan ilk koronavirüs aşısı oldu

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Xu Nanping, ülkede klinik deney aşamasındaki 14 aşı adayının beş tanesinin Faz-3 denemelerinde bulunduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri de Çin'in Sinopharm aşısının yüzde 86 etkili olduğunu açıklayarak aşının kullanımına başlamıştı.

Türkiye'nin anlaşma yaptığı SinoVac'a ait CoronaVac aşısına benzer şekilde, Sinopharm aşısı da birçok ülkeyle sözleşme imzaladı. Pakistan, Endonezya, Mısır ve Bahreyn, Sinopharm aşısını alacak ülkelerin başını çekiyor.

İnaktif virus yöntemini kullanan aşı, Faz-3 aşamasındaki test sürecinin ara sonuçlarına göre yüzde 79,34 oranında koruyuculuk etkisi gösterdi. Öte yandan aşının denemelerine ve olası yan etkilerine ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen aşı, ülkede yaygın kullanım onayı alan ilk koronavirüs aşısı oldu.

Ülkede hassas grupların korunması için Covid-19 aşı adaylarından üçünün acil kullanımına Haziran ayında onay verilmiş ve Kasım sonuna kadar 1,5 milyondan fazla kişiye aşı yapılmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 15 Aralık'tan itibaren 3 milyon dozdan fazla aşının ülke genelindeki riskli gruplara yapıldığını belirtti.

Çin Sağlık Bakanı Yardımcısı Zeng Yixin, 1,4 milyarlık nüfusa sahip Çin'in bütünüyle korunması için nüfusun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğini kaydetti.

Geliştirilmekte olan aşılar ne kadar farklı?

Aşının amacı, bağışıklık sistemini zararsız bir şekilde virüsün bazı kısımlarına maruz bırakmak. Daha sonra bağışıklık sistemi işgalciyi tanıyor ve nasıl savaşacağını öğreniyor.

Pfizer/BioNtech ve Moderna'nın geliştirdiği RNA aşıları, deneysel bir yöntem kullanılıyor. Virüsün genetik kodunun bir parçası, bağışıklık sistemini eğitmek için vücuda enjekte ediliyor

Oxford ve Rus aşılarında da şempanzeleri enfekte eden zararsız bir virüs kullanılıyor ve koronavirüse benzemesi ve vücudun tepki göstermesi için genetiğiyle oynanıyor.

Türkiye'nin de sözleşme imzaladığı CoronaVac ve Çin'de yaygın kullanım onayı alan Sinopharm ise, zararsız hale getirilmiş koronavirüsü kullanıyor.