HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19 aşısı: Sinopharm'ın aşısı, Çin'de yaygın kullanım onayı alan ilk koronavirüs aşısı oldu

Covid-19 aşısı: Sinopharm'ın aşısı, Çin'de yaygın kullanım onayı alan ilk koronavirüs aşısı oldu

31.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen aşı, ülkede yaygın kullanım onayı alan ilk koronavirüs aşısı oldu.

Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen aşı, ülkede yaygın kullanım onayı alan ilk koronavirüs aşısı oldu.

İnaktif virus yöntemini kullanan aşı, Faz-3 aşamasındaki test sürecinin ara sonuçlarına göre yüzde 79,34 oranında koruyuculuk etkisi gösterdi. Öte yandan aşının denemelerine ve olası yan etkilerine ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

İki doz halinde uygulanan Sinopharm aşısı, 50 bini aşkın kişide test edildi. Aşı, 2-8 derece sıcaklıkta saklanabilmesi nedeniyle kullanım kolaylığına sahip. Aşılar, Çin genelinde herkese ücretsiz olarak sağlanacak.

Türkiye'nin anlaşma yaptığı SinoVac'a ait CoronaVac aşısına benzer şekilde, Sinopharm aşısı da birçok ülkeyle sözleşme imzaladı. Pakistan, Endonezya, Mısır ve Bahreyn, Sinopharm aşısını alacak ülkelerin başını çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de Çin'in Sinopharm aşısının yüzde 86 etkili olduğunu açıklayarak aşının kullanımına başlamıştı.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Xu Nanping, ülkede klinik deney aşamasındaki 14 aşı adayının beş tanesinin Faz-3 denemelerinde bulunduğunu belirtti.

Ülkede hassas grupların korunması için Covid-19 aşı adaylarından üçünün acil kullanımına Haziran ayında onay verilmiş ve Kasım sonuna kadar 1,5 milyondan fazla kişiye aşı yapılmıştı.

Sinopharm aşısının test edildiği ülkelerden biri de Peru'ydu.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 15 Aralık'tan itibaren 3 milyon dozdan fazla aşının ülke genelindeki riskli gruplara yapıldığını belirtti.

Çin Sağlık Bakanı Yardımcısı Zeng Yixin, 1,4 milyarlık nüfusa sahip Çin'in bütünüyle korunması için nüfusun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğini kaydetti.

Geliştirilmekte olan aşılar ne kadar farklı?

Aşının amacı, bağışıklık sistemini zararsız bir şekilde virüsün bazı kısımlarına maruz bırakmak. Daha sonra bağışıklık sistemi işgalciyi tanıyor ve nasıl savaşacağını öğreniyor.

aşı çalışması

Pfizer/BioNtech ve Moderna'nın geliştirdiği RNA aşıları, deneysel bir yöntem kullanılıyor. Virüsün genetik kodunun bir parçası, bağışıklık sistemini eğitmek için vücuda enjekte ediliyor

Oxford ve Rus aşılarında da şempanzeleri enfekte eden zararsız bir virüs kullanılıyor ve koronavirüse benzemesi ve vücudun tepki göstermesi için genetiğiyle oynanıyor.

Türkiye'nin de sözleşme imzaladığı CoronaVac ve Çin'de yaygın kullanım onayı alan Sinopharm ise, zararsız hale getirilmiş koronavirüsü kullanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Çin aşısının Türkiye testlerinde ara sonuçları Ocak ortasında çıkacak!Çin aşısının Türkiye testlerinde ara sonuçları Ocak ortasında çıkacak!
31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

Geri sayım başladı: Ülkeler birer birer yeni yıla giriyor

Geri sayım başladı: Ülkeler birer birer yeni yıla giriyor

Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

Çin aşısının Türkiye testlerinde ara sonuçları Ocak ortasında çıkacak!

Çin aşısının Türkiye testlerinde ara sonuçları Ocak ortasında çıkacak!

ABD polisi, çevirdiği araçtaki adamı öldürdü!

ABD polisi, çevirdiği araçtaki adamı öldürdü!

93 kişiyi katletmişti! ABD’nin en azılı katili öldü

93 kişiyi katletmişti! ABD’nin en azılı katili öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.