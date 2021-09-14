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Covid-19 aşısı: Tüm çocuklara aşı yapılması gerekiyor mu?

14.09.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 5 Eylül itibarıyla 12 yaş üstü herkese COVID-19 aşı hakkı tanındı. Özellikle yüz yüze eğitimi desteklemek amacıyla artık çocuklar hem kendilerini hem de yetişkinleri korumak için aşılanıyor. Çocuklara Covid aşısı yapılması güvenli mi? Gerekli mi? Karar salgını nasıl etkiler? Esra Yalçınalp'in video haberi.

Covid-19 aşısı: Tüm çocuklara aşı yapılması gerekiyor mu?

https://www.youtube.com/watch?v=pNWSSS3xBRQ

Türkiye'de 5 Eylül itibarıyla 12 yaş üstü herkese COVID-19 aşı hakkı tanındı.

Özellikle yüzyüze eğitimi desteklemek amacıyla, artık çocuklar, hem onları hem de yetişkinleri korumak için aşılanıyor.

Ancak çocuklar ve aşı konusunda kamuoyunda bilgi eksikliği ve kirliliği göze çarpıyor.

Buradan yola çıkarak, dünyada ve Türkiye'de gelinen noktayı derledik.

Çocuklara Covid aşısı yapılması güvenli mi? Gerekli mi?

Ve çocukların aşılanıp aşılanmaması salgını nasıl etkiler?

Haber - Video: Esra Yalçınalp

Grafik: Mesut Ersöz

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