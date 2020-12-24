HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti

Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti

24.12.2020 13:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 500 bini geçtiği ilk kıta olan Avrupa'da koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 500 bini geçtiği ilk kıta olan Avrupa'da koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor.

Dünya genelindeki koronavirüs ölümlerinin yaklaşık yüzde 30'u Avrupa kıtasında yaşandı.

Sonbahar aylarında salgının yeniden etkisini artırmasıyla ölüm sayıları da ciddi yükselişlere sahne oldu.

Fransa'da Şubat ayında ilk koronavirüs vakasının bildirilmesinin ardından 8 ay içerisinde Avrupa genelinde 250 bin kişi yaşamını yitirmişti. Ölü sayısının 500 bine çıkması ise yalnızca 60 günde gerçekleşti. Yani son 2 ayda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 katına çıktı.

Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere ve Rusya'daki Covid-19 ölümleri, Avrupa'daki toplam ölü sayısının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 80 milyona yaklaşırken, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1,75 milyona ulaşmak üzere.

Mutasyon endişe yarattı

İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs varyantı ve sonbahar aylarından bu yana vaka sayılarındaki artış, kıta genelinde Covid-19 kısıtlamalarının gözden geçirilmesine neden oldu.

Noel bu yıl koronavirüs kısıtlamalarının gölgesinde kaldı.

Yüzde 70 oranında daha hızlı yayıldığı belirlenen koronavirüs mutasyonu nedeniyle Noel öncesinde birçok ülke İngiltere'den gelecek yolculara sınırlarını kapatmıştı.

Danimarka ve Fransa'dan sonra İtalya'da da yeni varyantı taşıyan bir hasta tespit edildi. İtalya, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda.

Avrupa ülkeleri İngiltere'den gelecek yolcuları gözlem altında tutma ve karantina zorunluluğu getirme eğiliminde.

Kiliselerdeki Noel ayinlerinde sıkı tedbirler uygulanıyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NSO) son verilerine göre ülkede koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Dün 39 bin 237 yeni vaka tespit edilirken, 744 kişi daha yaşamını yitirdi.

Aralık başında İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısına kullanım onayı vererek aşının yaygın kullanımına ilk başlayan ülke olmuştu. İngiltere'yi ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler izledi. Ancak aşı henüz yüksek risk taşıyan yaşlılar ve sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
'Kükreyen Yirmiler' geri mi dönecek?'Kükreyen Yirmiler' geri mi dönecek?
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Hayati uyarı: Hemen vazgeçin

Hayati uyarı: Hemen vazgeçin

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Avustralya’da 120 yıllık çikolata bulundu

Ünlü şairin 120 yıllık çikolatası bulundu!

Ermenistan’da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı

Ermenistan’da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı

Mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu

Kuyrukta bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı olay oldu

'Kükreyen Yirmiler' geri mi dönecek?

'Kükreyen Yirmiler' geri mi dönecek?

New York'a gidecek herkese 14 günlük karantina şartı

New York'a gidecek herkese 14 günlük karantina şartı

Singapur’da mutasyona uğramış Kovid-19 paniği

Singapur’da mutasyona uğramış Kovid-19 paniği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.