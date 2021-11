Covid-19: Avusturya'da tam kapanma, Avrupa kentlerinde önlemlere karşı gösteriler

Avrupa'da Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere karşı protestolar yayılırken, Avusturya ülke genelinde tam kapanmaya gitti.

Avusturyalılar'dan geceyarısından itibaren evlerinden çalışmaları istenirken, temel hizmetleri karşılamayan dükkanlar kapatıldı.

Yeni kısıtlamalar Avrupa genelinde protestolara yol açarken, Belçika ve Hollanda'da eylemciler polisle çatıştı.

Kıtada artan vaka sayıları üzerine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uyarı yaptı.

WHO Bölge Direktörü Hans Kluge, kıta genelinde önlemler sıkılaştırılmazsa, bahar aylarına kadar 500 bin kişinin ölebileceğini belirtti.

Avusturya geçen hafta Covid aşısını, Şubat'ta yürürlüğe girecek bir düzenlemeyle yasal zorunluluk haline getiren ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Komşu Almanya'da da siyasetçiler yoğun bakım yatakları dolar ve yeni vaka rekorları kırılırken, benzer önlemleri tartışıyor.

'**Vakaları indirmek için balyoz'**

Avusturya, pandeminin başlangıcından bu yana dördüncü kez tam kapanmaya gitti.

Yetkililer, halka iş, egzersiz ve gıda alışverişi dışında evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Restoranlar, barlar, kuaförler, tiyatrolar ve temel hizmetler sunmayan tüm dükkanların kapanması isteniyo. Önlemler 12 Aralık'a kadar sürece, ancak yetkililer 10 gün sonra bir yeniden değerlendirme yapacaklarını vurguladı.

ORT televizyonuna konuşan Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein hükümetin "şimdi harekete geçmek" zorunda kaldığını söyledi.

Mueckstein "Kapanma, görece sert bir önlem olsa da, buradaki vakaları azaltmak için bu balyoz tek seçenek olarak kaldı" dedi.

Tens of thousands of people protested in the capital Vienna ahead of the lockdown. Brandishing national flags and banners reading "Freedom", protesters shouted "Resistance!" and booed the police.

Gösteriler ve çatışmalar

Haftasonu bazı Avrupa ülkelerinde alınan önlemlere karşı gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de onbinlerce kişinin yürüdüğü eylemin ardından, göstericiler polisle çatıştı.

Protestocular, aşısızların kafelere, restoranlara ve eğlence mekanlarına girmesini kısıtlayan Covid pasaportu uygulamasına karşı çıktı.

Barışçıl başlayan eylemde, bazı göstericilerin attığı taş ve hava fişeklere polis gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla karşılık verdi.

Komşu Hollanda'da da üst üste üçüncü gece çatışmalar yaşandı. Güneydeki Rosendaal kentinde bir ilkokul kundaklanırken, Enschede'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumartesi günkü olaylarda Lahey kentinde göstericiler bisiletleri ateşe vermişti. Cuma günü de Rotterdam'da şiddet olayları yaşanmış, polis araçları kundaklanmış, polis de ateş açmıştı. Polis kurşunlarıyla yaralanan dört kişinin hastanede olduğu belirtildi.

Hollanda'da üç haftalık kısmi kapanma uygulanıyor. Restoranlar erken kapanırken, spor müsabakalarına taraftar giremiyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Danimarka'nın başkeni Kopenhag'ta eylemler düzenlendi.