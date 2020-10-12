"COVID-19 Banknot, Cam ve Çelik Yüzeyde 28 Gün Yaşayabiliyor"

Avustralyalı bilim adamlarının yaptığı yeni bir çalışmaya göre, tüm dünyada salgına neden olan yeni tip Corona virüsü COVID-19, bazı yüzeylerde 28 gün kadar yaşamaya devam edebiliyor.

Virology Journal adlı bilimsel yayında yer alan ve Avustralya Ulusal Bilim Ajansı uzmanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 20 derece hava sıcaklığında, COVID-19 virüsü kayıt banknot, cam ve çelik yüzeylerde 28 gün boyunca yaşamaya devam edebiliyor. Aynı ortamlarda ve hava sıcaklığında grip virüsü 17 gün hayatta kalabiliyor.

Yapılan deneyler sonucu COVID-19’un, 40 derece sıcaklık altında aynı yüzeylerde 24 saat sonra bulaşıcılığını yitirdiği de ortaya çıktı.

Aralık ayının sonunda, Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan Corona virüsü salgını, tüm dünyada etkili oldu. Bugüne dek dünya genelinde, 38 milyona yakın insan salgına yakalanırken 1 milyondan fazla kişi de COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

