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Covid-19 bazı zihinsel sağlık sorunlarına neden olabiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarının yaklaşık %20’sinde bazı zihinsel sağlık sorunları meydana geldi.

Covid-19 bazı zihinsel sağlık sorunlarına neden olabiliyor

The Lancet Psychiatry adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre Covid-19 hastalarında, teşhisten sonraki 90 gün içinde anksiyete bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk gibi bazı sorunlar görüldü.

Oxford Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü olan Paul Harrison “İnsanlar, Covid-19’dan kurtulanların daha fazla ruhsal sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyor. Bulgularımız ise bunun muhtemel olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırma kapsamında ABD’deki 62 bin hastanın elektronik sağlık kayıtları incelendi. University College London’da psikiyatrist olan Michael Bloomfield ise buguları “Pandemiyle ilişkili psikolojik stres faktörlerinin ve hastalığın fiziksel etkilerinin bir kombinasyonu” olarak yorumladı.

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