“COVID-19 Beyinde Hasar Bırakabiliyor”

Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, COVID-19 beyin küçülmesine, duygu ve hafızayı yöneten gri maddenin azalmasına ve koku duyusunun hasar görmesine neden olabiliyor.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, Corona virüsüne yakalanan ancak hastanede tedavi görmeyenlerde de beyinde hasar gözlemlenebildiğini belirtiyor. COVID-19 nedeniyle beyinde oluşan hasarın uzun vadeli olup olmadığı ya da onarilıp onarılamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bilim dergisi Nature’da yayınlanan raporda, COVID-19 sonrası beyin fonksiyonlarında gerileme görülen kişilerde yüzde 0,2 ila yüzde 2 arasında ‘beyin küçülmesi’ tespit edildiği belirtiliyor.

İngiltere’de Alfa varyantının baskın olduğu dönemde yapılan araştırmada, 51-81 yaşları arasındaki 785 kişinin beyinleri iki kez taramadan geçirildi. Bunlar arasında 401 katılımcı, ortalama 141 gün arayla yapılan iki tarama arasında COVID-19’a yakalandı.

COVID-19’a yakalananların zihin bulanıklığı, odaklanma zorluğu, dikkat dağınıklığı ve hafıza kaybı gibi sağlık sorunları yaşadığı daha önceki araştırmalarda da ortaya konmuştu. Ancak yayınlanan bu son araştırma sonuçlarında uzmanlar, “COVID-19 ile bağlantılı beyinsel anormallikler oluştuğuna ilişkin güçlü kanıtlar” olduğunun altını çizdi.

Raporda, Corona aşılarının, virüsün beyinde bırakabileceği hasar üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığıyla ilgili bir ayrıntı paylaşılmadı.

İngiliz sağlık yetkilileri, 15 araştırmanın sonucunda varılan bulguların, aşısız kişilerde ‘Uzun COVID’ belirtilerine aşısızlara kıyasla daha sık rastlandığına işaret ettiğini belirtiyor.

