Covid-19: Birden çok koronavirüs aşısı geliştilecek mi?

Son iki haftada hem Pfizer ve BioNtech hem de Moderna, son derece başarılı Covid-19 test denemeleri duyurdu.

Diğer aşılar da geliştiriliyor ve Belçika şirketi Jannsen'in yaptığı üçüncü bir büyük deneme, İngiltere'de devam ediyor.

Neden bir aşıya ihtiyacımız var?

Yaşamınızın normale dönmesini istiyorsanız, bir aşıya ihtiyacımız var.

Şimdi bile, insanların büyük çoğunluğu koronavirüs enfeksiyonu tehdidi altında. Sadece hayatımıza konulan kısıtlamalar, daha çok sayıda insanın ölmesini engelliyor.

Ancak bir aşı, vücutlarımıza enfeksiyonal güvenli bir şekilde savaşmayı öğretebilir. Ya virüse yakalanmamızı önler ya da daha az ölümcül kılar.

Daha iyi tedavilerle birlikte bir aşıya sahip olmak, "çıkış stratejisi".

Hangi aşıların başarılı olma ihtimali yüksek?

Pfizer/BioNtech aşı denemelinin son aşamalarıyla ilgili bilgi veren ilk ilaç şirketi oldu.

Veriler, aşının yüzde 90'dan fazla oranda insanların Covid-19'a yakalanmasını önlediğini gösteriyor.

43 bin kişiye aşı yapıldı ve hiçbir güvenlik kaygısı bildirilmedi.

Moderna'nın aşı denemesine ise ABD'de 30 bin kişi katıldı ve deneklerin yarısına plasebo verildi.