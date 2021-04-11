Covid-19: Brezilya’da ölümler neden tırmanışa geçti?

Nüfusa oranla ölümler Peru ve Meksika'dan az olsa da Brezilya'daki günlük ölüm sayısı son haftalarda büyük bir artış yaşıyor.

Son haftalarda dünyada gerçekleşen her dört Covid-19 ölümünün biri Brezilya'daydı.

200 milyon nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da en fazla ölümün yaşandığı ülke.

Peki Brezilya'nın durumu diğer ülkelere kıyasla ne durumda?

Bolsonaro son dönemde dikkatleri aşılama kampanyasına çekmeye çalışsa da muhalefet bu adımın geç ve yavaş bir adım olduğunu söylüyor.

Brezilya ABD'nin ardından en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci ülke konumunda ve uzmanlar zirvenin henüz görülmediği uyarısında bulunuyor.

Ülkedeki virüsün daha kolay bulaşabilir bir tür olması da bu durumda büyük bir etken.

Washington Üniversitesi'nin yaptığı tahminlere göre Temmuz ayına kadar ülkedeki Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bine çıkabilir.

Yerel siyasetçilerin çelişkili mesajları ve ulusal seviyede bir sokağa çıkma kısıtlamasına karşı olunması, yerel kısıtlamaların uygulanmasını da zorlaştırdı.

Pek çok eyalette yoğun bakım üniteleri doldu veya dolmak üzere.

Duke Üniversitesi'nden Brezilyalı Dr. Miguel Nicolelis, "Ülkede sağlık sistemi çöküş içinde. Brezilya tarihinde ilk defa kamu sağlığı sistemi çöktü" dedi ve ekledi:

"Büyük miktarlarda aşı alabilirsek en azından durumu idare edebiliriz."

Aşı kıtlığı

Brezilya diğer Latin Amerika ülkelerine kıyasla aşılama konusunda çok tecrübeli ve kapsamlı bir sağlık altyapısı bulunuyor.

Öte yandan aşılama da Şili ve Uruguay'daki kadar hızlı ilerlemiyor.

Aşılara güvenin en fazla olduğu ülke olan Brezilya'ya ulaşan aşı miktarı istenilen seviyede değil.

Brezilyalı mikrobiyolog Natalia Pasternak "Çok büyük bir aşılama programımız var, dünyadaki en iyilerden biri. Yeterince aşı edinebilirsek yapmamız gerekenleri biliyoruz, uzmanlığımız ve kurumsal yapılarımız hazır. Tek eksiğimiz aşı" diyor.