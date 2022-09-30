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Covid-19 bunu da yaptı! Koronavirüs zamanla kişiliklerin değişmesine neden oldu

30.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında hayatımıza giren Covid-19 hem sağlık hem de sosyal anlamda birçok değişiklik yaşamamıza neden oldu. Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti. Covid-19'un etkilerinin azaldığı düşünülse de bu etkiler hala devam ediyor. Pandemi üzerine yapılan son araştırmaların sonucu şaşırttı.

Covid-19 bunu da yaptı! Koronavirüs zamanla kişiliklerin değişmesine neden oldu

Covid-19 günlerce evden çıkamamamıza neden oldu. Birçok insan koronavirüs sebebiyle büyük korkular yaşadı, sevdiklerini kaybetti. Oldukça fazla can alan koronavirüs hem sağlık hem de insan ilişkilerinin değişmesine yol açtı. Yapılan araştırmalarda koronavirüsün kişilikleri değiştirdiği öğrenildi. Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan araştırma, bu değişikliklerin, tipik bir pandemi döneminden ziyade, bir kişinin kişiliğinin 10 yıllık bir süre boyunca nasıl değiştiğine eşdeğer olduğunu buldu.

PANDEMİ EN ÇOK GENÇLERİ ETKİLİYOR

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Daha önce bu tür araştırmalar, depremler ve kasırgalar gibi stresli olayların kişilik değişikliklerine neden olduğunu doğrulamak için herhangi bir araştırma bulmamıştı.
Ancak, pandeminin dünya çapındaki etkisi ve hayatın her yönünü etkilemesi nedeniyle, araştırmacılar pandeminin insanların düşünme, hissetme ve davranış şeklini değiştirdiğine inanıyor. Araştırmanın yazarı, gençlerin en ciddi şekilde etkilendiğini - daha nevrotik hale geldiğini, strese en yatkın olduğunu ve daha az işbirlikçi olduğunu buldu.

PANDEMİ SONRASI UYUM SAĞLAMAK AZALDI

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Dr Angelina Sutin liderliğindeki araştırmacılar, çevrimiçi bir çalışmaya kaydolan 7,109 kişinin kişiliklerini değerlendirdi. Araştırma, pandemi öncesi ve 2020 kişilik özellikleri arasında nispeten az değişiklik olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve vicdanlılık gibi bir dizi kişilik, pandemi öncesi ile pandemi sonrası dönem karşılaştırıldığında azaldı.

KİŞİLİK GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

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Daha genç yetişkinler, öfke gibi olumsuz etkileri kapsayan bir özellik olan artan nevrotiklik gösterdi. Ayrıca, düşük düzeyde bir uyumluluk ve vicdanlılık yaşadılar.
En yaşlı yetişkin grubu, özelliklerde önemli bir değişiklik göstermedi, ancak daha genç yetişkinler daha ciddi şekilde etkilendi. Araştırmanın yazarları, pandemi gibi nüfus çapında stresli olayların insanların, özellikle de genç yetişkinlerin kişilik gelişimini etkileyebileceği sonucuna varmıştır.


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pandemi hastalık araştırma covid covid19 genç koronavirüs ölüm sosyal
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