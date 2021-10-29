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Covid-19: Çift aşılılar hane içinde virüs bulaştırabiliyor

29.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'deki hanelerde yapılan bir araştırmada, çift aşılı bireylerin aşısızlar kadar Covid-19'a yakalanıp, beraber yaşadıkları kişilere bulaştırabildikleri tespit edildi.

Covid-19: Çift aşılılar hane içinde virüs bulaştırabiliyor

İngiltere'deki hanelerde yapılan bir araştırmada, çift aşılı bireylerin aşısızlar kadar Covid-19'a yakalanıp, beraber yaşadıkları kişilere bulaştırabildikleri tespit edildi.

Araştırmaya göre, her iki doz aşıyı olanlar da hastalığı aşılı olmayanlar kadar bulaştırabiliyor.

Aşılı bireylerin kendileri belirti göstermese ya da çok az belirti görülse de aynı evde yaşayan aşısız bireylere bulaştırma oranı beşte iki, ya da yüzde 38 düzeyinde.

Her iki birey de aşılıysa bu oran dörtte bire düşüyor.

Lancet Salgın Hastalıklar'da yayımlanan çalışmada, bu verilerin daha çok kişinin aşılanması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, aşısız bireylerin etraflarındaki insanların aşılı olmalarına güvenerek, bulaşı riskini ortadan kaldıramayacakları uyarısında bulundu.

Aşılar, Covid'in ağır geçirilmesinin ya da ölümlerin önlenmesinde iyi bir iş çıkartıyor. Ancak özellikle daha bulaşıcı Delta varyantının hakim hale gelmesiyle bulaşının durdurulmasındaki etkinlikleri düştü.

Zamanla aşıların sağladığı koruma azalıyor ve hatırlatıcı dozların yapılması gerekiyor.

Uzmanlar, Covid bulaşılarının büyük kısmının hane içinde gerçekleştiği düşünüldüğünde, aşı sırası gelen herkesin aşılarını olmasının önem arz ettiğine dikkat çekiyor.

Eylül 2020'den Eylül 2021'e dek, Londra ve Bolton kentlerinde PCR testleriyle 440 hanede yapılan çalışmaya göre;

  • Çift aşılı bireylerin, aşısız bireylere kıyasla Delta varyantına yakalanma riskleri daha düşük, ancak yine de kayda değer düzeyde.
  • Çifte aşılılar, aşısızlar kadar hastalığı bulaştırabiliyor
  • Aşılı bireylerde enfeksiyon daha çabuk temizleniyor, ancak en bulaşıcı oldukları dönemdeki zirve viral yükleri, aşısız kişilerde görülenle benzer düzeyde.
  • Bu durum da, neden virüsü hanelerde başkalarına bulaştırdıklarını açıklayabilir

Çalışmayı yürüten ekipteki Imperial College London'dan Prof: Ajit Lalvani "Aşılı bireyler arasında süren bulaşı, aşısız insanların hastalığı kapma ve ağır geçirme riskini azaltmak için aşı olmalarını daha da gerekli kılıyor. Özellikle de insanların kapalı mekanlarda birbirlerine daha yakın olacakları kış aylarında" dedi.

"İkinci aşıdan sonraki birkaç ay içinde bile enfeksiyona yakalanma riskinin olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla hatırlatıcı doz sırası gelenler bunu hemen yaptırmalı"

Yine Imperial College'tan araştırmacı Dr. Anika Singanayagam da "Bulgularımız, yeni varyantlar karşısında aşının etkinliğine yönelik önemli bilgiler veriyor. Özellikle de aşılama oranının yüksek olduğu ülkelede bile Delta varyantının neden çok sayıda vakaya yol açtığı konusunda" diye konuştu.

"Bulaşıya engel olmak için, aşılı bireylerde bile maske takılması, sosyal mesafe ve testler gibi kamu sağlığı ve sosyal önlemlere devam etmek hala önemli."

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