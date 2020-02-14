Covid-19: Çin’de koronavirüs yüzünden karantina altına alınan Vuhan kentinde iki gazeteci nasıl kayboldu?

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüs yüzünden karantina altına alınan Vuhan kentinden videolar ve fotoğraflar paylaşarak son durumu aktaran, "gerçeği duyurmak istediklerini" söyleyen iki gazeteci, bir süredir kayıp.

İnternetteki sosyal medya ve diğer platformlarda fotoğraf, video ve insan hikayeleri paylaşan yurttaş gazeteciler, karantinaya alınarak giriş çıkışların yasaklandığı, koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Vuhan'da ortadan kayboldu.

Fang Bin ve Chen Qiushi'nin internette paylaştığı videoları kısa zamanda binlerce kişi takip etmeye başladı. Ancak bir süredir kanalları aktif değil, yeni bir paylaşım yapılmadı.

Fang Bin hakkında ne biliyoruz?

Vuhanlı iş insanı Fang Bin, ilk olarak 25 Ocak'ta "buradaki gerçek durumu aktarmak için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz vererek" Vuhan'dan bir video paylaştı.

YouTube'da paylaştığı video bir süre sonra Çin'de yasaklandı ancak VPN üzerinden binlerce kişi videoyu izlemeye devam etti.

İlk birkaç videosunda Fang Bin, arabasıyla şehrin farklı yerlerinde gezip son durumu aktarırken görülüyor. Bu videoları sadece bin kişi izledi.