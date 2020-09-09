Covid-19 çocuklarda kalıcı rahatsızlıklara mı neden oluyor?

Ancak Teksas’ta yapılan yeni bir araştırmanın sonucu bunun aksine işaret ediyor."Çok Sistemli İnflamatuar Sendrom" (MIS-C), bir enfeksiyon sonrası çocuklarda görülmesi mümkün olan bir tür sendroma verilen isim. Yapılan son araştırmalara göre, kalbe ve dokulara kalıcı zarar verebilen bu sendrom, olası bir Covid-19 enfeksiyonunun ardından çocuklarda görülebilir.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi ve Pediatrik Yoğun Bakım Kliniği'nin başhekimi Prof. Dr. Nikolaus Haas, söz konusu sendromun koronavirüs salgını ile ortaya çıkmadığını ve daha önceden bilindiğini belirtiyor. "Çeşitli enfeksiyon hastalıkları, belli hastalıklara daha yatkın olan hastaların vücudunun tamamında ağır iltihaplanmalara yol açabilir" diyen Haas, bu durumun çocuklar için de geçerli olduğunu vurguluyor.

MIS-C ile ilgili Amerikan araştırması

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde hekimlerden oluşan bir grup, 39 araştırmada yer alan 662 MIS-C vakasını detaylı bir şekilde inceleyerek yeni bir rapor hazırladı. İçinde bulunduğumuz 2020 yılının 1 Ocak – 25 Temmuz tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ve tüm dünyadan toplanan verilerin sonucu, dünyanın en eski ve prestijli tıp dergilerinden The Lancet'te yayınlandı.