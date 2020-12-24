Covid-19’dan korunmada bu önerilere dikkat! Kronik hastalık koronaya davetiye çıkarıyor!

Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Özkeskin, başta Alzheimer, Parkinson, obezite, diyabet, kanser, kalp ve bağışıklık sistemi hastalıkları olmak üzere kronik sorunlar yaşayanlara “Tüm dünyanın Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Bunun için beslenmenize, D ve C vitamini seviyenize dikkat edin; iyi uyuyun, egzersiz yapın ve koruyucu önlemlere sıkı şekilde uyun” çağrısında bulunuyor. Dr. Ali Özkeskin, Mynet.com okurları için önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. KRONİK HASTALIKLARDA ÜRKÜTEN ARTIŞ Kronik hastalıklar, birçok tetikleyici nedene bağlı gelişen, kesin tedavisi olmayan ve istenmeyen etkileriyle hayat kalitemizi düşüren karmaşık hastalıklar olarak tanımlanıyor. Son yüzyılda, yaşlanmaya bağlı gelişen Alzheimer ve Parkinson gibi sinir sistemi ile ilgili kronik hastalıkların dışında obezite, diyabet, kalp hastalıkları, otoimmün (bağışıklık sistemi) hastalıklar, kanserler ve diğer nörolojik hastalıklar da daha sık görülüyor. Bu artışın özellikle son 30 yılda daha da belirginleştiğine dikkat çeken Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Özkeskin, şu örnekleri veriyor: “Diyabetik hasta oranı 90'lı yıllarda yüzde 7 iken, günümüzde yüzde 14'e; obez hasta oranı ise yetişkinlerde yüzde 34'e kadar yükseldi. Kanserlere özgü gen bozukluğu taşıyan bireylerde, önceden yüzde 24 olan kanser gelişme oranının yüzde 82'ye ulaştığı görülmektedir. Bu artışta beslenme, yaşam şekli ve çeşitli toksinlere maruziyetin sorumlu olduğuna inanılıyor.”

BESİNLER HÜCRE İLETİŞİMİNİ ETKİLİYOR Ucuz kalori kaynağı hibrit ve genetiği değiştirilmiş tohumlardan üretilen gıdalar, pestisitler (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan maddeler) ve tarım ilaçları ile zehirlenmiş sebzeler, ağır metal ve koruyucu madde içeren konserve ve paketli gıdalar, deodorantlar ve diğer kozmetik ürünler, plastik saklama kapları ve şişeler gibi birçok çevresel faktörün hastalıklardaki artışın sebebi olabileceği de sıklıkla vurgulanan konular arasında yer alıyor. Bilimsel araştırmaların, tükettiğimiz besinlerin hücreler arası sinyalizasyon ve iletişimde, hücre döngüsünde ve bazı önemli hücre fonksiyonlarında doğrudan rolü olduğunu gösterdiğini de hatırlatan Dr. Ali Özkeskin, “Besinlerin tıpkı bilgisayara yüklenen programlar gibi vücuda giren birer ‘data’ olduğunu öğrendik. Araştırma sonuçları gösterdi ki doğru beslenerek hastalıklı genlerimizin yansımasını durdurabiliyoruz yani genetik yatkınlıklar kaderimiz değil. Bizi koruyan kısa süreli enflamasyon (canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği tepki, iltihaplanma) uzun sürüp kronikleşmesi halinde bizi yavaşça öldürüyor. Doğru beslenerek kronik enflamasyonu azaltabiliriz. Özetle, iyi beslenmenin değerini ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin kaderden ziyade kendi elimizde olduğunu bilmeliyiz” diyor.